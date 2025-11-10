Slušaj vest

Prema njenim rečima, vozač “alfe romeo” prvo je udario njen automobil, a zatim je fizički i verbalno napao.

Sve se dogodilo u blizini skretanja za čačansku bolnicu. Trudnica Ana tvrdi da ju je napadač psovao, pljunuo i udario po grudima, iako je jasno bilo da je u drugom stanju. Nakon incidenta završila je u Urgentnom centru sa povredama vrata i u teškom psihičkom stanju.

- Video je da sam trudna i nemoćna… Pljunuo me je i nasrnuo na mene. Od straha i šoka jedva sam disala - ispričala je Ana.

Ekipa Hitne pomoći prevezla ju je u bolnicu, a policija je, kako tvrdi, nasilnika privela tek dan kasnije – bez određivanja zadržavanja.

- Niko nije stao da mi pomogne. Videli su da plačem, tresla sam se, a svi su samo prošli - dodala je potresena Čačanka.