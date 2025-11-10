AUSTRIJSKA POLICIJA ZA PETAMA OPASNOM SRBINU: Pucao u poslovne prijatelje zbog duga od 50.000 evra, Čečena pogodio u SRCE
Austrijski državljanin poreklom iz Srbije glavni je osumnjičeni za pucnjavu u turskom restoranu u Beču koja se dogodila u četvrtak uveče, oko 21.45 sati, a lisice na ruke stavljene su dvojici muškaraca.
Sukob između dve grupe muškaraca je eskalirao kada je glavni osumnjičeni izvadio pištolj i ispalio više hitaca. U pucnjavi je poginuo Čečen Verhab B. (33), dok je muškarac (55) ranjen u stomak i trenutno se nalazi u bolnici van životne opasnosti.
Kako prenose austrijski mediji, sukob je izbio između najmanje deset muškaraca, a navodni motiv svađe je novčani dug. Žrtve su se u restoranu sukobile sa državljanima Turske i njihovim telohraniteljem koji je iz Čečenije.
Došao u stanicu sa advokaticom
- Lisice na ruke stavljene su dvojici muškaraca. Prvi je tridesetosmogodišnjak koji je došao u stanicu u pratnji advokatice i priznao da je bio prisutan tokom sukoba, ali da nije pucao iako je imao ilegalno oružje kod sebe. On je posle incidenta pobegao i nastavio da se krije sa još dvojicom osumnjičenih - preneli su mediji:
- Njegova advokatica ispričala je da se on javio oko ponoći i da ga je posavetovala da se preda. Sumnja se da je on telohranitelj glavnoosumnjičenog - navode i dodaju da je uhapšen u ranim jutarnjim satima zbog posedovanja oružja koje je zaplenjeno.
Drugi uhapšeni je Bečlija (35) koji je policiji rekao da je motiv svađa oko duga, ali da nije pucao.
- Navodno, dug oko koga su se posvađali iznosio je 50.000 evra. Srbin za kojim se traga, polovinu novca zadržao je za sebe. Prema dosadšnjim informacijama, svi učesnici sukoba bave se ugostiteljstvom i transportom - navode.
Austrijska policija uspela je da rekonstruiše dešavanja od četvrtka uveče, kada je metkom u srce pogođen ubijeni Čečen.
- Srbin za kojim se traga je u 21.45 izvadio pištolj i više puta pucao u protivnike. Dvojica biznismena koja su taksijem došla u lokal, pobegla su BMW X5, a naknadno su pokupili telohranitelja koji je bežao pešice - navode mediji.
(Blic / Kurir.rs)