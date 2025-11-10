Slušaj vest

Austrijski državljanin poreklom iz Srbije glavni je osumnjičeni za pucnjavu u turskom restoranu u Beču koja se dogodila u četvrtak uveče, oko 21.45 sati, a lisice na ruke stavljene su dvojici muškaraca.

Sukob između dve grupe muškaraca je eskalirao kada je glavni osumnjičeni izvadio pištolj i ispalio više hitaca. U pucnjavi je poginuo Čečen Verhab B. (33), dok je muškarac (55) ranjen u stomak i trenutno se nalazi u bolnici van životne opasnosti.

Kako prenose austrijski mediji, sukob je izbio između najmanje deset muškaraca, a navodni motiv svađe je novčani dug. Žrtve su se u restoranu sukobile sa državljanima Turske i njihovim telohraniteljem koji je iz Čečenije.

Došao u stanicu sa advokaticom

- Lisice na ruke stavljene su dvojici muškaraca. Prvi je tridesetosmogodišnjak koji je došao u stanicu u pratnji advokatice i priznao da je bio prisutan tokom sukoba, ali da nije pucao iako je imao ilegalno oružje kod sebe. On je posle incidenta pobegao i nastavio da se krije sa još dvojicom osumnjičenih - preneli su mediji:

- Njegova advokatica ispričala je da se on javio oko ponoći i da ga je posavetovala da se preda. Sumnja se da je on telohranitelj glavnoosumnjičenog - navode i dodaju da je uhapšen u ranim jutarnjim satima zbog posedovanja oružja koje je zaplenjeno.

Drugi uhapšeni je Bečlija (35) koji je policiji rekao da je motiv svađa oko duga, ali da nije pucao.

- Navodno, dug oko koga su se posvađali iznosio je 50.000 evra. Srbin za kojim se traga, polovinu novca zadržao je za sebe. Prema dosadšnjim informacijama, svi učesnici sukoba bave se ugostiteljstvom i transportom - navode.