Njima je pritvor produžen i može trajati do 29. novembra.

Protiv petorice optuženih Više javno tužilaštvo podiglo je optužnicu, a Viši sud doneo rešenje o njenom potvrđivanju. Međutim, postupak još uvek nije pravosnažan – predmet će biti prosleđen Apelacionom sudu u Novom Sadu, koji će odlučivati o žalbama.

Zločin koji je potresao Sremsku Mitrovicu dogodio se 17. januara 2025. godine, oko 18.30 časova, ispred porodične kuće Aleksandra Jurišića. Nekoliko dana nakon ubistva, većina osumnjičenih je uhapšena, dok je M. P. lišen slobode u Bosni i Hercegovini i kasnije izručen pravosudnim organima Republike Srbije.

Tokom istrage utvrđeno je da je S. B. i ranije bio pod sumnjom za teško krivično delo. U julu 2024. godine, u Bačkoj Palanci, pucano je na D. K. (58), a ispaljeni hici pogodili su ga u nogu. Prema navodima policije, S. B. se tereti za pokušaj ubistva u tom slučaju.

U trenutku hapšenja u Beogradu, kod njega je pronađen pištolj, a u istoj akciji uhapšen je i državljanin BiH M. M., za kojim je bila raspisana međunarodna poternica zbog sumnje u trgovinu drogom. Na teritoriji Sremske Mitrovice tada je priveden i M. T., koji se takođe povezuje sa ovim slučajem.

Prema optužnici, S. B. iz Vašice tereti se za teško ubistvo, u sticaju sa krivičnim delima nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija i falsifikovanje istrage.

M. M. iz mesta Međaši u BiH i M. T. iz Laćarka terete se za teško ubistvo u pomaganju, dok je S. K. iz Voćnjaka optužen za pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

M. P. se tereti za teško ubistvo u podstrekavanju.

Policija je nakon zločina otkrila stanove u Sremskoj Mitrovici i Beogradu koje su osumnjičeni koristili za skrivanje.