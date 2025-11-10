Slušaj vest

- Povodom brojnih neistina i spekulacija koje se poslednjih dana šire na društvenim mrežama u vezi sa slučajevima tragično preminulih mladića u Kragujevcu, Šapcu i Kraljevu, potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačićnajoštrije je osudio pokušaje zloupotrebe ovih tragedija u političke i propagandne svrhe, čime se duboko povređuju porodice stradalih i nanosi šteta ugledu institucija - piše u saopštenju MUP.

- Reč je o tri tragična događaja u kojima su izgubljena tri mlada života, i upravo zato je najmanje što svi moramo pokazati – poštovanje, dostojanstvo i odgovornost. Posebno je sramotno i ljudski nedopustivo što pojedinci bez ijedne proverene činjenice iznose neistine o radu policije, motivima i uzrocima smrti, koristeći tuđu nesreću za ličnu promociju i političke obračune. Time se ne samo dezinformiše javnost, već se duboko povređuju porodice koje prolaze kroz najteži mogući trenutak - naglasio je ministar.

Ivica Dačić Foto: Marko Karović

On dodaje da Ministarstvo unutrašnjih poslova postupa isključivo u skladu sa zakonom, profesionalno i transparentno, u saradnji sa nadležnim tužilaštvima, i ni u jednom od ovih slučajeva razlog smrti nije bilo postupanje policije, sa čime su porodice i upoznate.

- Zvanični nalazi obdukcija i toksikoloških analiza su u postupku, i jedino oni mogu dati odgovore na sva pitanja. Sve drugo je neodgovorna i zlonamerna manipulacija. Svako javno iznošenje ili komentarisanje podataka koji su predmet zvaničnih postupaka i istraga, a koje u skladu sa zakonom sprovode nadležni državni organi, predstavlja ne samo neodgovorno već i protivzakonito ponašanje. Svako namerno širenje lažnih vesti kojima se izaziva strah, nepoverenje i mržnja prema policiji nije sloboda govora, već društveno opasan čin koji ima za cilj da se zloupotrebom tuđe tragedije umanjuje poverenje u institucije države - saopštio je ministar policije.

Naglasio je da MUP neće dozvoliti da se ljudske nesreće i bol porodica koriste za senzacionalizam, dezinformacije i političke poene.