U jednom supermarketu na Voždovcu juče je došlo do fizičkog okršaja kada je muškarac P. M. (42) nasrnuo na J. D. (71) i njegovu ćerku M.D. (40) i to navodno, nakon svađe oko reda na kasi.

- Otac i ćerka su se raspravljali sa osumnjičenim ko je na redu za plaćanje. U jednom trenutku, muškarac je nasrnuo na njih i udario ih više puta po telu i glavi. Zadobili su lake telesne povrede - kaže izvor Blica..