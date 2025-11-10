Nakon sukoba otac i ćerka su prevezeni u Urgentni centar u Beograd
TUČA
OTAC I ĆERKA ISTUČENI ZBOG SVAĐE OKO REDA NA KASI?! Isplivali novi detalji nezapamćenog incidenta u supermarketu na Voždovcu
U jednom supermarketu na Voždovcu juče je došlo do fizičkog okršaja kada je muškarac P. M. (42) nasrnuo na J. D. (71) i njegovu ćerku M.D. (40) i to navodno, nakon svađe oko reda na kasi.
- Otac i ćerka su se raspravljali sa osumnjičenim ko je na redu za plaćanje. U jednom trenutku, muškarac je nasrnuo na njih i udario ih više puta po telu i glavi. Zadobili su lake telesne povrede - kaže izvor Blica..
Nakon nemilog incidenta u marketu, otac i ćerka su pregledani u Urgentnom centru.
- Protiv osumnjičenog će biti podneta krivična prijava za nasilničko ponašanje u redovnom postupku - kaže izvor.
(Blic - Kurir.rs)
