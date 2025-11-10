Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici otkrili su u kontroli saobraćaja trinaest vozača koji su učinili teže saobraćajne prekršaje.



U okolini Sremske Mitrovice, patrola je zatekla šezdesetdvogodišnjeg vozača „sitroena“ sa 2,23 promila alkohola u organizmu, a u Rumi i kod Inđije dvojicu biciklista sa 2, 37 promila alkohola i 2,23 promila alkohola u organizmu.



Na području Inđije otkriven je tridesetčetvorogodišnji vozač „krajslera“ pozitivan na kokain i amfetamin, tridesetjednogodišnjak koji je vozio „golf“ pod uticajem kanabisa i dvadesetčetvorogodišnji vozač „folksvagena“ pod dejstvom kokaina.Takođe u Inđiji je zaustavljen tridesetjednogodišnji vozač „opela“ pozitivan na kokain. Kod njega je nađena mala količina suve biljne materije za koju se sumnja da je marihuana. Nakon veštačenja, protiv vozača biće podneta odgovarajuća prijava.

U okolini Stare Pazove patrola je otkrila dvadesetogodišnjaka koji je upravljao „mercedesom“ bez izdate vozačke dozvole i pod uticajem kokaina i amfetamina, kao i dvadesetosmogodišnjeg vozača „pežoa“ pozitivnog na amfetamin.

Policija u Inđiji je zatekla dvadesetpetogodišnjaka koji je vozio „opel“ a na području Pećinaca tridesetjednogodišnjaka koji je upravljao „audijem“, obojicu za vreme izrečene zaštitne mere zabrane upravljanja vozilima „B“ kategorije.

Nakon isključenja iz saobraćaja, ovim vozačima je određeno zadržavanje i protiv njih su podnete odgovarajuće prekršajne prijave.

U Rumi je zaustavljen pedesetogodišnji vozač „pasata“ a u Sremskoj Mitrovici dvadesetdvogodišnji vozač „opela“, obojica bez izdate vozačke dozvole. Nakon odbijanja alkotestiranja, oni su privedeni nadležnim prekršajnim sudijama koji su im izrekli novčane kazne u iznosu od po 200.000 dinara.

Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju, posebno na vozače, da dosledno poštuju sve saobraćajne propise, radi svoje i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju.