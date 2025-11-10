Slušaj vest

Mafijaška likvidacija, podsetimo, dogodila se 6. novembra 2024. godine u popodnevnim časovima kada su tri maskrana napadača izašla iz vozila, prišli BMW-u i sasuli kišu metaka iz automatskog oružja u "kavčane" dok su bili na kružnom toku. BMW se potom zakucao u ogradu. Mete su preminule na licu mesta, dok su osumnjičeni egzekutori i njihov vozač pobegli sa lica mesta.

Dani prolaze, prođe i godina

Kako smo već napomenuli, u novinama se ovih dana moglo pročitati više od 30 čitulja u kojima se porodica, prijatelji i saborci iz klana opraštaju od ubijenih.

"Godina je prošla, ali sećanja i ljubav prema tebi ne blede. Tvoj osmeh i dobrota i dalje žive u našim srcima", "Vreme prolazi, a uspomena na tebe ostaje zauvek", "Voljeni brate, dani prolaze, prođe i godina, a ljubav i sećanje na tebe ostaće večno u našim srcima", "Godina samo jača osećanja, bol mog Draškija i dalje prati me. Ruševine srca mog čuvaju te", "Proći će još mnogo godina, bol i tuga će biti ista" - samo su neke od čitulja koje su osvanule za Petra Lipovinu.

- Otišli ste prerano, ali nikada nećete biti zaboravljeni. Počivajte u miru, braćo. Navršava se godina dana od smrti našim voljenim drugovima. Stalno ste u našim mislima, jer se voljeni nikad ne zaboravljaju. Neka vas anđeli čuvaju u večnom miru. Volimo i mislimo na vas - glasile su neke od zajedničkih čitulja.

Poruka od majke

"Naš dobri komšija, brate. Nek ti duša putuje nebeskim putevima sjaja, pozdravi ekipu iz kraja, a mi vas čuvamo od zaborava" - piše u jednom oproštaju od Lipovine.

- Prošla je godina dana, a ja i dalje ne mogu da poverujem da te nema. Otišao si prerano, tvoj odlazak me mnogo boli. Nedostaješ za sve što je bilo, za sve što će doći. Živiš i uvek ćeš živeti u meni kroz lepa sećanja i vreme koje smo proveli zajedno. Neka mi te anđeli čuvaju. Volim te zauvek - piše u čitulji koju potpisuje jedna devojka.

"Sećanje na voljenog prijatelja, brata po duši i deo našeg doma. S tobom smo odrasli, delili svaki korak života. Godina je prošla otkako si otišao, ali trag koji si ostavio ne briše vreme. U svakoj priči, u svakom sećanju ti si s nama", "Večno ću vas čuvati od zaborava", "Voljeni brate, nisi više tu, ali živiš u svakoj uspomeni. Volim te", "Prošla je godina od kada si otišao i sa sobom odneo svoju dobrotu i osmeh kojim si plenio srca svih koji su te poznavali. Počivaj u miru, a mi ćemo te čuvati od zaborava".

- Voljenom sinu Petru, fališ puno, ružo moja bela. Nedostaješ majci svakog trenutka. Čuvam te, sine, kao najverniju senu. Počivaj u miru, anđele moj - ovu čitulju za Lipovinu potpisala je njegova majka, dok je jedna od čitulja za Žarka glasila: "Živiš u mojim mislima i srcu. Godina prođe, ali ti si i dalje dio nas. Počivaj u miru".

Ostavili DNK tragove nakon egzekucije

Pa da podsetimo, osumnjičeni su nakon zločina pobegli i zapalili njihovo vozilo "opel astru" koju su nekoliko dana pre toga kupili. Inače, u zapaljenom vozilu pronađeno je i oružje, a napadači su ostavili i brojne DNK dokaze koji su istražitelje doveli do njih.

Crnogorsko tužilaštvo tereti Miljana Marjanovića, Nikoletu Uskoković, Aleksandra Dacića, Tomija Ra Frosta i Savu Kaluđerovića da su postali pripadnici kriminalnog udruženja sa ciljem izvršenja teškog ubistva, kao i nedozvoljenog držanja oružja i eksploziva. Kao direktne počinioce policija i tužilaštvo sumnjiče Vuka Lalatovića (25) iz Nikšića i Artura Cimermana (28) iz Beograda, dok policija traga za Lazarom Lazićem (31) iz Beograda.

