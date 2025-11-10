Slušaj vest

Tina Tintor, devojka rodom iz Srbije, poginula je pre četiri godine u stravičnoj nesreći u Las Vegasu, kada se u automobil u kome je bila sa psom Maksom, zakucao bivši ragbi igrač Henri Rags Treći.



Rags je vozio pijan 250 na sat, kada je udario u devojku koja je sa ljubimcem išla kod drugarice. Od siline udarca Tinin auto se zapalio i ona je živa izgorela.

U američkim medijima brzo se pojavio snimak nesreće, nastao 2. novembra u 3.37 časova, na kome se vidi kako bulevarom, velikom brzinom prolazi automobil i nastavlja ka delu u kom se, samo nekoliko trenutka kasnije, dogodila stravična nesreća u kojoj je Tina Tintor izgubila život.

- Očevici su pokušali da je spasu, ali nažalost, vozilo je planulo u trenu - pisali su mediji.

Iz Srbije otišla u Las Vegas

Lepa Tina čija je smrt potresla Ameriku, u Las Vegas se preselila iz Topole.

- Njena porodica je tokom rata izbegla iz Hrvatske. Najpre su živeli na Kosovu, pa su onda došli u selo Jarmenovci kod Topole. Tu su živeli u kolektivnom smeštaju sve dok nisu dobili iseljeničku vizu, Tina je tada možda imala dve - tri godine - ispričao je za medije njen rođak Stevan.

Henri Rags, bivša NFL zvezda, 2023. godine osuđen je na deset godina robije, uz uslovni otpust posle tri godine.

- Prema sporazumu o priznanju krivice sa kancelarijom okružnog tužioca okruga Klark, Rags je pristao da odsluži 10-godišnju zatvorsku kaznu, uz uslovni otpust nakon tri godine - preneli su mediji.

Voleo bih da vratim vreme

U julu ove godine dobio je dozvolu da privremeno izađe na slobodu i javno govori na jednom skupu bivših zatvorenika, pa je tom prilikom uputio izvinjenje porodici devojke koju je usmrtio u novembru 2021. Henrija su upitali šta bi rekao porodici Tintor nakon što je Tini oduzeo život, nakon čega je on odgovorio:

- Kao prvo, hteo bih da vratim vreme. Voleo bih da upoznaju pravog Henrija Ragsa, a ne onog koji beži od nečega. Iskreno se izvinjavam, ne samo zbog toga što sam bio u takvoj situaciji, već zbog toga što je moje lice non-stop u vestima, u novinama i što moraju da uvek budu podsećani na tu situaciju. Što moraju da budu podsećani na mene - odgovorio je sportista.