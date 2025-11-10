Slušaj vest

Toplica Kostić, sestra mučki ubijenog Momčila Simonovića (59) ne odustaje od potrage za ubicama svog rođenog brata koji je vezan i prebijen do smrti pre tačno devet godina, 8. novembra 2016. godine.

Ubistvo se, da podsetimo, dogodilo u Momčilovoj kući u selu Galibabinac blizu Svrljiga, koje je od Niša udaljeno oko tridesetak kilometara. Skrhana sestra za Kurir navodi da neće stati dok ne sazna istinu o smrti voljenog brata, te da zahteva da se ponovo pokrene istraga i da vinovnici pljačke koja se završila ubistvom konačno dođu pred lice pravde.



Ne odustaje



- Na današnji dan je moj brat ubijen. Odem na groblje, zapalim sveću, poplačem i uvek kažem sebi: Tvoja smrt ne sme da bude zaboravljena. Neću da ćutim. Možda sam ja dosadna što ponekada odem da se raspitam da li ima nekih tragova, ali ne mogu da osuđuju sestru koja je na takav način ostala bez brata - priča unesrećena žena.

Toplica i Momčilo Foto: Privatna Arhiva



Kako navodi, Galibabinac je malo selo u kome se svi poznaju, a dobro znaju i meštane drugih sela.

- Na malom prostoru ovde u tri sela, posle mog brata ubijene su još dve osobe. Do sada, istraga nije pokazala ništa. Ono što je meni mnogo čudno je činjenica da su svi opljačkani na isti način, a tragova nema - kaže Toplica Kostić.

Prijateljica odslužila kaznu

Kostićeva podseća da je u istrazi uhapšena i na dve i po godine osuđena Momčilova prijateljica Lidija Stejković. Ona se teretila za neprijavljivanje zločina, a kaznu je u međuvremenu i odlsužila. Ubice, međutim, do dana današnjeg nisu otkrivene.

Lidija Stejković odslužila kaznu Foto: Printscreen Facebook

- Prilično sam sigurna da znam ko je ubio mog brata, ali protiv njih nema dokaza i ja sada radim na tome da se dokazi pronađu. Moj brat je bio vredan i radan čovek. Uvek kada dođem ispred njegove kuće, isplačem se, toliko je dobar bio, nikada mrava nije zgazila. Momčilova prijateljica koja je osuđena za pomaganje je odavno izašla iz zatvora, a pravi krivci još nisu poznati javnosti. Uvek zaplačem kada se podsetim reči doktora sudske medicine koji mi je rekao da nema dela tela gde nije tučen. Rekao mi je gde god da su ga on ili ostali doktori dodirnuli, imao je povredu. Znači, mučen je do smrti - navodi Kostićeva i podseća da je bratu nakon zločina oko vrata vezana košulja i peškir.