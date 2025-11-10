Slušaj vest

Optužnica Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu protiv načelnika Odeljenja za poresku kontrolu u poreskoj filijali Zemun A.P. i poreskog inspektora A.V. potvrđena je rešenjem Posebnog odeljanja za suzbijanje korupcije Višeg suda u Beogradu.

Okrivljenima se optužnicom na teret stavlja krivično delo Zloupotreba službenog položaja iz člana 359. stav 3 Krivičnog zakonika.

Postoji opravdana sumnja da A.P. i A.V. prilikom kontrole povraćaja PDV nisu preduzeli sve mere i radnje iz svoje nadležnosti koje su bili dužni da preduzmu, na koji način su omogućili neosnovan povrat PDV-a jednom privrednom društvu u iznosu od preko 2,3 miliona dinara.

Ovaj predmet povezan je sa ranije podignutom optužnicom protiv više lica optuženih za krivična dela Poreska prevara i zloupotreba službenog položaja.

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaPRITVOR DO 30 DANA ZBOG PORESKE PREVARE SA PDV-OM: Preti im i do 8 godina robije, evo šta su pisali u poreskim prijavama
nenad-kostic-maj-2022-3333.jpg
InfoBizOTKRIVENA VELIKA PORESKA PREVARA: Čak 400 stvarnih i fiktivnih preduzeća umešano, kriminalni lanac naneo štetu od 100 miliona €
shutterstock-2387815025.jpg
HronikaVELIKA AKCIJA POLICIJE ŠIROM SRBIJE: Osam osoba uhapšeno zbog pranja novca, imali RAZRAĐENU ŠEMU ZA MILIONSKU PREVARU
interventna-foto-stefan-jokic-2.jpg
HronikaKURIR SAZNAJE! VELIKA AKCIJA POLICIJE U BEOGRADU: Uhapšeno 11 osoba, osumnjičeni za poresku prevaru i pranje novca
policija.jpg
HronikaUHAPŠENO TROJE: Oštetili budžet Srbije za više od 20 miliona dinara
-dubona-mali-pozarevac-mladenovac-masakr-ubistvo.----foto-andrejcukicepa-3.jpg