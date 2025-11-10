Slušaj vest

Na društvenim mrežama isplivao je video-snimak saobraćajne nesreće na kome se može videti kako je nekim čudom izbegnuta tragedija na jednoj od promentnih raskrsnica u Valjevu. Nesreća se dogodila pre četiri godine, ali je snimak tek sada postao viralan.

Naime, snimak je nastao 2021. godine kada je žena sa malim detetom htela da pređe raskrsnicu na pešačkom prelazu, ali je za to čekala signalizaciju, odnosno semafor. U jednom trenutku, iz suprotnih smerova dolazila su vozila, a jedan automobil usled neprilagođene brzine dolazio je sa leve strane i prošao je na crveno svetlo na semaforu i, kako se vidi na snimku, direktno se zakucao u drugi automobil koji je ušao u raskrsnicu.

Prošao na crveno

Automobil koji je prošao na crveno svetlo na semaforu, a nakon silovitog udaraca od drugo vozilo, odbija se i udara u semafor koji se nalazi u neposrednoj blizini majke i deteta.

Hrabra majka

Delovi automobila od siline udarca su se razleteli po putu, a kako se može videti na pomenutom snimku, majka je već predosetila i instiktivno reagovala da će doći do sudara, pa je obgrlila dete kako bi ga zaštitila.

Izbezumljena žena je u jednom trenutku zgrabila dete u naručje i počela da beži, štiteći ga svojim telom. Njenom pribranošću uspela je da spreči da prođu bez fizičkih povreda.

"Bog ih spasio, svaka čast za gospođu kako je podigla dete da ne nastrada", "Radnik ili radnici koji su montirali semafor, da dobiju 16 plata unapred. Spasili su dva života, bravo za njih i svaka čast" - samo su neki od komentara koji su se mogli pročitati ispod video-snimka.

