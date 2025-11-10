Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu rasvetlili su 24 krivična dela, 23 krađe i jednu tešku krađu i uhapsili osumnjičenog, E. Š. (18) iz ovog grada.

Između ostalog, sumnja se da je on, u oktobru, iz kombija jedne kragujevačke firme ukrao alat u vrednosti od preko milion dinara. Takođe, on se tereti da je, na Klisi, iz automobila, prodavnica i torbi građana, krao novac, mobilne telefone, alat, robu i druge predmete.
Policija je deo ukradenih stvari pronašla i vratila vlasnicima.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu, priveden osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu.

