U Nišu je u velikoj akciji policije i tužilaštva uhapšeno pet osoba, među kojima je i navodni vođa narko-bande N. P., inače rođeni brat Marka Pavlovića (22) koji je brutalno likvidiran pre 17 godina u mafijaškom obračunu !

Kako je tada pisano, pripadnik obezbeđenja jednog gradskog lokala, Marko Pavlović, koji je tada u sistemu bio zaveden kao bezbedonosno interesantna osoba koja se dovodila u vezu sa trgovinom narkoticima, izrešetan je 26. aprila 2008. godine oko 17 časova u Mokranjčevoj ulici u Nišu.

Sukob oko polomljene čaše?

- Kobnog dana Pavlović je na dogovoreno mesto došao da bi rešio sukob koji je nastao samo dan ranije sa jednim gostom kafića u kom je radio kao obezbeđenje. Naime, nesporazum je bio oko polomljene čaše u klubu. Navodno, tu čašu je razbila devojka koja je bila u društvu ubica. Međutim, na kraju se ispostavilo da je nameštaljka. Upao je u zamku i brutalno je likvidiran - podseća izvor i dodaje:

- Na dogovoreno mesto došlo je oko desetak momaka, od kojih nisu svi imali oružje. U pucnjavi su povređena još dva momka - jedan je brat ubijenog Pavlovića, dok je drugi mladić bio samo slučajni prolaznik. Nakon rafalne paljbe osumnjičeni su seli u dva automobila i pobegli sa mesta zločina. Ubrzo su svi identifikovani, a za njima je nakon toga raspisana i poternica.

Ubicama 20 godina robije

Okrivljeni Dušan Kuzmanović i Marko Savić odlukom Apelacionog suda u Nišu 2019. godine osuđeni su na po 20 godina za ubistvo Marka Pavlovića. Okrivljeni Marko Savić je brat Žarka Savića zvanog Ćente koji je ubijen 2017. godine zajedno sa Aleksandrom Anđelkovićem u blizini niškog suda.

- Anđelković je bio na optužnici da je učestvovao u sukobu u Mokranjčevoj ulici kada je ubijen Pavlović. Ubistvo se desilo nakon odloženog ročišta za ubistvo Pavlovića koji je bio označen kao narko-diler - podseća sagovornik i dodaje da je Kuzmanović uhapšen u julu 2020. godine u Španiji.