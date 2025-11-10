Slušaj vest

U periodu od 7. do 9. novembra, na području Južnobačkog okruga, dogodilo se 20 saobraćajnih nezgoda u kojima su dva lica zadobila teške, a 12 lake telesne povrede.



U istom periodu, u Gradu Novom Sadu, dogodilo se 13 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba teže, a šest je lakše povređeno.

Policijska uprava u Novom Sadu je, tokom vikenda, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 721 prekršaj iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Na ovom području, iz saobraćaja su isključena 124 vozača i 12 vozila, a zadržano je 15 vozača, deset zbog vožnje pod dejstvom alkohola, dva zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja, a tri zbog nasilničke vožnje.

Za nasilničku vožnju terete se dva vozača koja su preticala kolonu vozila preko pune linije, od kojih je jedan vozio brzinom od 169 km na sat, odnosno dvostruko većom od dozvoljene.

Takođe, za ovaj prekršaj tereti se vozač koji je, vozeći pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, prošao na crveno i oborio biciklistu.

Zadržani vozači će, uz prekršajne prijave, biti privedeni nadležnom prekršajnom sudiji.