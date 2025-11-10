Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Prijepolju isključili su iz saobraćaja pedesetsedmogodišnjeg vozača automobila.
"KAMIKAZA" SA REKORDNIM PROMILIMA SKLONJEN SA PUTA! Policija u Prijepolju zaustavila vozača, dali mu alko-test i momentalno stavili lisice
On je upravljao automobilom marke "škoda" sa 3,79 promila alkohola u krvi, navodi se u saopštenju Policijske uprave u Prijepolju.
Isključenom vozaču određeno je zadržavanje i protiv njega će biti podneta odgovarajuća prekršajna prijava.
