On je upravljao automobilom marke "škoda" sa 3,79 promila alkohola u krvi, navodi se u saopštenju Policijske uprave u Prijepolju.

Isključenom vozaču određeno je zadržavanje i protiv njega će biti podneta odgovarajuća prekršajna prijava.

