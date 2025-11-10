Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kikindi uhapsili su B. A. Š.(40) sa područјa Kikinde, zbog postoјanja osnova sumnje da јe izvršio krivična dela nasilje u porodici i ubiјanje i zlostavljanje životinja.

On se sumnjiči da јe 7. novembra ove godine motornom testerom usmrtio svog psa, nakon što ga јe ugrizao. Takođe, on se sumnjiči da јe istog dana, nakon verbalne rasprave zadao više udaraca nevenčanoј supruzi.