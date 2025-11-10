Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kikindi uhapsili su B. A. Š.(40) sa područјa Kikinde, zbog postoјanja osnova sumnje da јe izvršio krivična dela nasilje u porodici i ubiјanje i zlostavljanje životinja.

On se sumnjiči da јe 7. novembra ove godine motornom testerom usmrtio svog psa, nakon što ga јe ugrizao. Takođe, on se sumnjiči da јe istog dana, nakon verbalne rasprave zadao više udaraca nevenčanoј supruzi.

Njoј su u Opštoј bolnici u Kikindi konstatovane lake telesne povrede. Osumnjičenom јe određeno zadržavanje do 48 časova i on јe, uz krivičnu priјavu, priveden Osnovnom јavnom tužilaštvu u Kikindi.

Ne propustiteHronikaU BEOGRADU UHAPŠENO DVOJE ZBOG NASILJA U PORODICI: Jedan pretio vanbračnoj supruzi, drugi ženi i sinu, na saslušanju sve negirali
0f56f25c-828d-426c-8258-9929416903bd.jpg
HronikaTUKAO JE SVUDA PO TELU, PA JE SRUŠIO I VUKAO PO STANU! Jezivo porodično nasilje u Zemunu: Muž pretukao ženu, policija zatekla JEZIVI PRIZOR - jedva se izvukla!
17601838031795181 copy.jpg
HronikaSIN (40) GUŠIO MAJKU (76) JASTUKOM U BEOGRADU! Svađa eskalirala u JEZIV pokušaj ubistva: Ekspresno mu stavljene lisice na ruke - svi detalji!
17601838031795181 copy.jpg
HronikaKURIR SAZNAJE Novi detalji tragedije u Borči: Posle ženinog pada sa terase, jednom od muškaraca određeno zadržavanje zbog nasilja u porodici
screenshot-4.jpg