Nakon policijskog zadržavanja u roku od 48 sati, osumnjičeni će biti saslušan u tužilaštvu
strašno
MOTORNOM TESTEROM UBIO PSA KOJI GA JE UGRIZAO, PA PRETUKAO ŽENU! Uhapšen osumnjičeni nasilnik iz Kikinde, određeno mu zadržavanje!
Slušaj vest
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kikindi uhapsili su B. A. Š.(40) sa područјa Kikinde, zbog postoјanja osnova sumnje da јe izvršio krivična dela nasilje u porodici i ubiјanje i zlostavljanje životinja.
On se sumnjiči da јe 7. novembra ove godine motornom testerom usmrtio svog psa, nakon što ga јe ugrizao. Takođe, on se sumnjiči da јe istog dana, nakon verbalne rasprave zadao više udaraca nevenčanoј supruzi.
Njoј su u Opštoј bolnici u Kikindi konstatovane lake telesne povrede. Osumnjičenom јe određeno zadržavanje do 48 časova i on јe, uz krivičnu priјavu, priveden Osnovnom јavnom tužilaštvu u Kikindi.
Reaguj
2