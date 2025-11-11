Slušaj vest

Meštani Banatske Topole kod Kikinde šokirani su nasiljem za koje se sumnjiči njihov komšija B. A. Š. (40) koji je, navodno, motornom testerom ubio svog psa, a potom pretukao nevenčanu suprugu.

- Nismo mogli da verujemo šta se desilo... Ostavljao je utisak tako finog i dobrog čoveka, koji je spreman svima da pomogne, da smo se svi izanenadili, šokirali! Pas kog je prethodno udomio ga je valjda ujeo, on je pobesneo, i bukvalno poludeo. Onda je uzeo motornu testeru i navodno, izmasakrirao ga - pričaju komšije za Kurir i dodaju da se osumnjičeni prošlog leta doselio u Banatsku Topolu odakle mu je rodom majka i kupio plac.

- Ima firmu, lepo zarađuje i sve ovo što se desilo nam je neverovatno. Nakon što je ubio psa mešanca pretukao je, navodno, suprugu koja je zadobila lakše telesne povrede. Njegova supruga je Ukrajinka i ne zna naš jezik.

Kako su nam potom objasnili, osumnjičeni je kupio i plac u selu gde je planirao da zasadi voćnjak.

- Jako smo zabrinuti i ne možemo da verujemo šta je uradio komšija. Svi u mestu su jako zabrinuti za bezbednost, kako njih samih tako i životinja i ljubimaca kojih ima puno u selu - navode oni i dodaju:

- Nadamo se da će osumnjičeni komšija biti adekvatno kažnjen za delo koje je počinio - navodi naš sagovornik.

Tereti se za dva dela

Povodom ovog slučaja koji se dogodio 7. novembra oglasila se i policija u Kikindi i saopštila da se osumnjičeni tereti da je izvršio krivična dela nasilje u porodici i ubiјanje i zlostavljanje životinja.