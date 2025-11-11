Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, u akciji pojačane kontrole tokom vikenda, iz saobraćaja su isključili 52 vozača koji su upravljali vozilom pod dejstvom alkohola i jednog pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Saobraćajna patrola u Nišu isključila je i zadržala 52-godišnjeg muškarca koji je upravljao "sitroenom" sa 2,65 promila alkohola u organizmu, kao i vozače "zastave" (54) i "pežoa" (25) koji su, na auto-putu kod Niša i u okolini Aleksinca, vozeći sa 2,75, odnosno 2,65 promila alkohola u organizmu, izazvali saobraćajne nezgode, u kojima niko nije povređen, saopšteno je iz Policijske uprave u Nišu.

Protiv ove trojice vozača su, zbog nasilničke vožnje, podnete prekršajne prijave.

U Nišu i u Niškoj Banji su iz saobraćaja isključeni vozači "fijata“ (39), "opela“ (69) i "škode“ (51) koji su vozili sa 1,96, 1,88 i 1,86 promila alkohola u organizmu, kao i 30-godišnjak i 66-godišnjak koji su upravljali "škodom“, odnosno "zastavom“ sa 1,34 i 1,22 promila alkohola.

Takođe, policija je iz saobraćaja isključila i vozača "forda“ (34) koji je bio pozitivan na amfetamin.

Svim vozačima je određeno zadržavanje i protiv njih će biti podnete odgovarajuće prekršajne prijave.

Na području Niša, tokom dana vikenda, otkriveno je ukupno 2.255 saobraćajnih prekršaja, od čega 1.968 prekršaja prekoračenja brzine.