Dalibor D. (43), osumnjičen da je 4. novembra ubio vanbračnu suprugu Katarinu G. (36) u Pečenjevcu, kod Leskovca, odmah je sproveden u Kazneno-popravni zavod u Ćupriji, na izdržavanje ranije izrečene kazne zatvora u trajanju od godinu dana.

Iz Višeg suda u Leskovcu su naveli da nisu odlučivali o pritvoru jer takav zahtev nije ni bio predložen od strane tužilaštva, s obzirom na to da je Demirović, u trenutku izvršenja krivičnog dela, bio u kućnom zatvoru sa elektronskim nadzorom.

On je upućen na služenje jednogodišnje kazne zatvora po pravosnažnoj presudi Osnovnog suda u Leskovcu.

Ubio je pa telo stavio u zamrzivač

Podsetimo, u selu Pečenjevcu kod Leskovca pronađeno je telo Katarine G.

Osumnjičeni Dalibor je telo žrtve stavio u zamrzivač i potom se dao u bekstvo, a njegove komšije ispričale su da je u trenutku zločina bio u kućnom pritvoru.

"U sobi je video Kaćine noge, bila je mrtva"

- Nismo se posećivali iako smo živeli u istoj kući baš zbog takvog njihovog ponašanja pa mi ne bilo čudno kada je došao. Pitao je za brata, kazala sam mu da se još nije vratio iz grada. Verujem da je pratio njegovo kretanje jer je ponovo došao čim je Dalibor ušao u kuću. Kazao mu je da pođe sa njim da mu nešto pokaže. Denis se popeo na sprat i u sobi video Kaćine noge, bila je mrtva. Dalibor mu je kazao: ‘Vidi šta sam uradio! - ispričala je Daliborova majka Esma.

Daliborov brat pozvao policiju

Denis Demirović, mlađi brat Dalibora Demirovića, prijavio je zločin policiji nakon što mu je brat rekao šta je učinio.

On je u ispovesti rekao da je video nepomično telo na podu sobe i da mu je Dalibor rekao da je rukama udavio nevenčanu ženu.

Jedna rečenica koju je izgovorio Dalibor u tom trenutku, posebno ledi krv u žilama.

