Četiri osobe su povređene i prebačene u Urgentni centar.
Hronika
NESREĆA KOD BARIČA Sudar dva automobila, četiri osobe povređene,
Slušaj vest
Na Obrenovačkom putu kod Bariča došlo je do udesa i stvara se velika gužva. U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila oko 17 časova učestvovala su tri vozila.
Kako se vidi na fotografijama sa lica mesta, jedan automobil je skroz ulubljen. Četiri osobe su povređene i prebačene u Urgentni centar.
Saobraćaj je trenutno veoma usporen, formira se velika gužva.
Kurir.rs/Blic
Reaguj
Komentariši