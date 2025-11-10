Slušaj vest

Na Obrenovačkom putu kod Bariča došlo je do udesa i stvara se velika gužva. U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila oko 17 časova učestvovala su tri vozila.

Kako se vidi na fotografijama sa lica mesta, jedan automobil je skroz ulubljen. Četiri osobe su povređene i prebačene u Urgentni centar.

Saobraćaj je trenutno veoma usporen, formira se velika gužva.

Kurir.rs/Blic

