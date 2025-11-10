Slušaj vest

Mihajla Mitrovića, osobu sa oštećenim vidom, brutalno je automobilom pokosio pijani vozač sa čak 3.4 promila alkohola u krvi. Spasili su ga slučajni prolaznici, a vozač nije pokazao ni trunku kajanja.

Sa kojim se sve izazovima suočavaju osobe sa oštećenim vidom otkrio je Mitrović u razgovoru za "Crnu hroniku":

- Što se saobraćene nesreće tiče, do toga je došlo tako što sam išao svojim putem u naselju u kome sam živeo, kretao sam se svojom putanjom, svojom trasom i naleteo je na mene automobil koji me udario. Odbacio me je na drugu stranu ulice. Tada sam ostao bez svesti. Tu na licu mesta su se zatekli neki ljudi koji su mi pružili prvu pomoć, pozvali policiju, hitna pomoć me je transportovala u Urgentni centar - kaže Mitrović.

Foto: Kurir Televizija

- Kasnije sam saznao da JE vozač koji me je udario imao 3,47 promila alkohola u krvi i da je pobegao sa lica mesta na kom se desila nesreća. Pri tom je pokušao mene da optuži da sam ja kriv, da sam ja njemu naneo štetu, a ne on meni. Ta ulica nije imala trotoar, već se kreće pored puta. Uveče slabo prolaze automobili, slabo je osvetljeno. U tim manjim naseljima, pogotovo u tim manjim uličicama, bukvalno jedan auto prođe na 20 minuta.

"Porodica sa dvoje dece mi je pomogla"

U automobilu koji se nalazio iza pijanog vozača nalazila se porodica: čovek sa suprugom i dvoje dece, koji su Mihajlu odmah pritrčali u pomoć:

- Ta supruga je bila u petom mesecu trudnoći, što je poprilično jako stresno bilo za nju. Kako su mi kasnije ispričali, videli su da nešto leti. Mislili su da je on udario u neki kontejner. Tu su se stvorili još neki ljudi, krenuli su da ga jure. Međutim, on je već bio daleko. Kasnije su čoveku koji drži elektroservis tražili snimak nadzornih kamera i tako su ga našli. Čuo sam se kasnije sa tom porodicom i sa tim čovekom. Ovim putem mu se zahvaljujem zato što mi je spasio život.

h Izvor: Kurir televizija

Diskriminacija od strane vozačevog advokata

Kad je bio predistražni postupak u tužilaštu, vozač se nije pojavio:

- Njegov advokat bio je veoma neprijatan i drzak. Tužilac je pitao da opišem sve čega se sećam i ja, kada sam počeo da pričam da sam se kretao ulicom koja nema trotoar... On je postavio pitanje "kako to slepi ljudi mogu da se kreću sami ulicom koja nema trotoar i zašto slepi ljudi ne nose nekakva obeležja". Gde je tužteljka rekla "kolega kakav je to način". Skočila je na njega da mu da do znanja, da ne može da me diskriminiše na osnovu toga - kaže Mihajlo i dodaje:

- Ja nemam šta da pričam sa takvom osobom. Niti bilo kakvu poruku da šaljem. Fizičke posledice nisam imao nikakve. Ali, imao sam blage psihičke posledice. Nisam smeo sam da izađem na ulicu, da uzem beli štap. Trebalo mi je neko vreme da se malo to slegne, da se oporavim.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

"PLAŠIM SE DA SRBI PONOVO KRVARE ZBOG HRVATSKE!" Štrbac o događajima u Splitu i Rijeci: Maltretiraju ih, a naši ljudi ne smeju da zovu policiju! Izvor: Kurir televizija