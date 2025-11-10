Slušaj vest

Danas je došlo do teškog sudara na putu Kraljevo - Raška, kod Magliča. 

Kako se može videti po snimcima sa Instagram stranice "192_rs" vozila su u potpunosti uništena!

U sudaru su učestvovali dva automobila, od kojih je jedan vukao priključno vozilo. 

Dodaje se da se na ovom putu stvaraju zastoji u saobraćaju, a trenutno stanje učesnika nije poznato, kao ni kako je došlo do nesreće. 

Uviđajem će biti poznato više detalja. 

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaAUTOMOBIL UNIŠTEN! Teška saobraćajna nesreća na putu Kraljevo - Raška (FOTO)
175716657817270313141712242420Cacak-bolnica-kradja-fotorina.jpg
Hronika(FOTO) OVO JE PORODICA KOJA JE POGINULA KOD UŠĆA Mirjana u jednom trenu ostala bez supruga i troje dece u sudaru sa oklopnim vozilom
372968970_10218604122094362_2086517433036484084_n.jpg
HronikaPOGINULA DECA IMALA 10, 7 I 1 GODINU! Stravični detalji saobraćajne nesreće između Kraljeva i Raške - oglasio se MUP (FOTO)
440602170_10219453519968778_8825577406953160875_n.jpg
HronikaTROJE DECE I DVOJE ODRASLIH POGINULI U SUDARU SA VOJNIM VOZILOM KOD UŠĆA Oglasili se iz bolnice i potvrdili stravične vesti - jednoj osobi se bore za život
Ušće, saobraćajna nesreća, PASARS