Danas je došlo do teškog sudara na putu Kraljevo - Raška, kod Magliča.

Kako se može videti po snimcima sa Instagram stranice "192_rs" vozila su u potpunosti uništena!

U sudaru su učestvovali dva automobila, od kojih je jedan vukao priključno vozilo.

Dodaje se da se na ovom putu stvaraju zastoji u saobraćaju, a trenutno stanje učesnika nije poznato, kao ni kako je došlo do nesreće.

Uviđajem će biti poznato više detalja.