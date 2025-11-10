Trenutno stanje učesnika nije poznato, kao ni kako je došlo do nesreće
NA VOZILIMA TOTALNA ŠTETA! Težak sudar na putu Kraljevo - Raška: Stvaraju se zastoji (VIDEO)
Danas je došlo do teškog sudara na putu Kraljevo - Raška, kod Magliča.
Kako se može videti po snimcima sa Instagram stranice "192_rs" vozila su u potpunosti uništena!
U sudaru su učestvovali dva automobila, od kojih je jedan vukao priključno vozilo.
Dodaje se da se na ovom putu stvaraju zastoji u saobraćaju, a trenutno stanje učesnika nije poznato, kao ni kako je došlo do nesreće.
Uviđajem će biti poznato više detalja.
