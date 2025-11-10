Slušaj vest

U severnom delu Kosovske Mitrovice dve maloletne devojke napadnute su od strane druge dve maloletnice.

Kako navodi tzv. kosovska policija, slučaj je prijavljen sinoć, oko 19.30 časova, od strane maloletnih devojaka koje su, kako tvrde, bile napadnute od strane dve druge maloletnice.

Nakon saslušanja, predmet je prosleđen u redovnu proceduru.

Slučaj se vodi kao "Napad".

Kako je za KoSSev naknadno objasnio Erduan Balići iz tzv. kosovske policije za region Sever, sve maloletne devojke ispitane su u prisustvu roditelja u policijskoj stanici u severnom delu Kosovske Mitrovice.

Kurir.rs/Kossev

