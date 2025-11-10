Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Odeljenja za borbu protiv korupcije, u nastavku akcije na suzbijanju korupcije u Republici Srbiji, su po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su G. B. (54), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo zloupotreba službenog položaja.

Kako se sumnja G. B, koji je zaposlen u Kazneno-popravnom zavodu u Nišu, zloupotrebio službeni položaj, tako što je jednom osuđenom licu omogućio da radi u garaži kao auto-mehaničar u okviru KPZ Niš i na ovaj način mu omogućio povoljniji tretman, a za ovu uslugu stekao materijalnu korist u vidu bele tehnike i servisiranje sopstvenog vozila, u ukupnoj vrednosti od oko 1.400 evra.