Slušaj vest

Skoro 13 godina nakon spektakularne pljačke koja je šokirala Austriju, hapšenjem 56-godišnjeg muškarca na granici Srbije sa Crnom Gorom, rasvetljena je filmska akcija srpskih pljačkaša, "teška" gotovo dva milion evra!

Te 2012. godine ukradeno je 5.704 telefona marke "ajfon" koji su izneti iz jednog skladišta na paletama, a slučaj je konačno dobio epilog nedavnim hapšenjem na granici Srbije i Crne Gore.

Ako je suditi prema finansijskoj šteti,pljačka koju su 2012. godine izveli srpski državljani bila je jedna od najvećih u Austriji.

Upali i vezali radnike

Tog 3. aprila 2012. godine u večernjim satima, trojica maskiranih pljačkaša su upala u distributivni centar kompanije koja se bavi brodskim transportom u Viner Nojdorfu (okrug Medling). Uspeli su da iz jednog skladišta izvuku 5.704 potpuno novih, neotpakovanih "ajfon" i drugih mobilnih telefona. Ukupna vrednost robe tada je procenjena na više od 3 miliona evra, premda izveštaji austrijskih medija sada navode upola nižu sumu.

Trojica pljačkaša su po svemu sudeći imali dobro razrađen plan pljačke, posebno imajući u vidu da je samo istovar ovih paleta trajao satima.

Tako su odmah po dolasku na lice mesta onesposobili radnike tako što su ih vezali, a lepljivim trakama su im zalepili i usta kako ne bi mogli da dozivaju upomoć. Bili su i naoružani, pa su tako pištoljem pretili dovjici radnika. Kamere za video-nadzor su onesposobili dugačkom motkom, a onda su se bacili na posao. Satima je trajao utovar pametnih telefona u kamion koji je potom odvezao još jedan srpski državljanin.

Ilustracija Foto: AP

Policiju je pozvao jedan od radnika, kada je uspeo da se odveže. Međutim, kamiondžija natovaren višemilionskim tovarom je nestao bez traga.

Jozef Dojč, glavni inspektor Uprave kriminalističke policije Donje Austrije je tada rekao novinarima da su počinioci bili prijavljeni na adresama u Beču, a da se pretpostavlja da su telefoni bili namenjeni balkanskom tržištu.

Dvojica osumnjičenih, Dejan G. i Dobrica J. su uhapšeni već naredne 2013. godine i odmah je započeto suđenje. Obojica su sve vreme nastojali da predstave kao da nisu bili učesnici u pljački, već samo posmatrači, a u jednom trenutku su se optuživali i međusobno. Treći osumnjičeni je tada bio nedostupan austrijskim istražnim organima, a nisu pronađeni ni ukradeni telefoni.

Sa druge strane, oštećeni, pretučeni radnici, su na saslušanju ispričali da su pljačkaši delovali organizovano i unapred pripremljeno, te da sumnjaju da su imali i pomagače "iznutra". Opisali su i da je pljačkaše interesovala isključivo skupa roba.

Pljačkaši su na kraju osuđeni na tri i četiri i po godine pred Regionalnim sudom u Viner Nojštatu. Međutim, ostao je evropski nalog za hapšenje trećeg učesnika (56) u pljački koji je konačno dolijao 6. avgusta kada je pokušao da pređe granicu Srbije sa Crnom Gorom. Austriji je izručen 16. oktobra i odmah je smešten u pritvor zatvora u Jozefštat u Beču.

Na saslušanju je odbio da iznese svoju odbranu.

Ilustracija Foto: EPA 16.6.2017

Šta se na kraju dogodilo sa mobilnim telefonoma, nikada do kraja nije utvrđeno. Prema pisanju pojedinih medija u Austriji, prijavljeno je da je osoba koja je trebalo da ih transportuje na Balkan, saznavši da prevozi ukradenu robu, sve istovario u jednoj šumi u Mađarskoj.

Trag iz Ciriha otkrio pljačkaša

Trag koji je stigao iz Ciriha bio je verovatno ključan za rasvetljavanje ovog slučaja.

Naime, jedan muškarac je u Švajcarskoj prišao policajcu držeći "ajfon" i saopštio mu je da ima informacije o pljački koja se dogodila u blizini Beča. Taj muškarac je navodno imenovao jednog od pljačkaša, rekavši da je on bio organizator cele akcije.

Na osnovu toga su istražitelji počeli da prikupljaju podatke sa uređaja koji su pomogli u identifikaciji osumnjičenih.