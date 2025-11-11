Slušaj vest

Četiri osobe su povređene, među kojima je dvoje dece, kada se automobil prevrnuo na krov na auto-putu kod Belog Potoka.

Saobraćajna nezgoda se dogodila sinoć u 21.30 kada se automobil prevrnuo na krov na auto-putu kod Belog Potoku ka Mokroluškom brdu.

Muškarac star 45 godina i ženska osoba stara 42 godine prevezeni su u Urgentni centar, dok su dvoje od 6 i 9 godina sa povredama glave prevezeni u Tiršovu, rekla je za RTS doktorka Violeta Nikolić iz Hitne pomoći.

Prema njenim rečima, u Ulici Jurija Gagarina kod broja 87 na Novom Beogradu muškarac je sa otvorenim prelomom natkolenice prevezen na KBC Bežanijska kosa, a u 2.15 časova u Ulici Milovana Milovanovića takođe je jedna osoba prevezena u bolnicu sa otvorenim prelomom potkolenice.

Doktorka Nikolić je navela da je noćas, devojka stara 26 godina ubodena je nožem i prevezena u Urgentni centar.

Ekipe Hitne pomoći tokom noći su intervenisale 97 puta, od čega je 18 intervencija bilo na javnom mestu.

Iz Hitne pomoći dodaju da je bilo dosta poziva zbog tegoba povezanih sa stomačnim virusom.