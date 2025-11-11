Slušaj vest

U Tuzlanskom kantonu uhapšeno je osam osoba zbog sumnje da su navodile dve maloletne devojčice, štićenice Doma za decu bez roditeljskog staranja, na prostituciju u periodu dužem od godinu dana. Među osumnjičenima su, prema navodima tužilaštva, i pripadnici policije i univerzitetski profesor.

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Radiša Roskić, advokat, Igor Jurić, predsednik Centra za nestalu i zlostavljanu decu, kao i analitičar Saša Borojević.

Policajci i profesor učestvovali u podvođenju dve maloletnice bez roditeljskog staranja: Gosti Kurir televizije o užasu u Tuzli Izvor: Kurir televizija

Roskić: Deset godina zatvora je premala kazna

Roskić navodi da kazna od deset godina zatvora jeste ozbiljna kazna, ali je drugo pitanje da li je adekvatna:

- Kazna ne prikazuje dovoljno efikasno sredstvo u prevenciji. Da li je ovo trgovina ljudima, ili je ovo klasično krivično delo protiv polne slobode, u sticaju sa krivičnim delom protiv službene dužnosti to je drugo pitanje. Neprovreno je kako će se dela kvalifikovati. Ova vrsta krivičnih dela izaziva ogorčenje javnosti, posebno roditeljske javnosti. Izaziva gnev i osudu, da se čak i deset godina zatvora smatra premalom i neadekvatnom kaznom - kaže Roskić.

On dodaje da je jasno da se radi o dve maloletne ženske osobe koje su na početku života, bez roditeljskog staranja izložene strašnim stvarima.

- Dolazi do pitanja društvene i soscijalne zaštite ovih lica. Bile su korisnici Doma z anezbrinutu decu, a to je uvek veliki problem u izgradnji kvalitetnog života, posebno kod ženskih osoba.

Roskić Foto: Kurir Televizija

Roskić je prokomentarisao i činjenicu da su deca više puta bežala iz Doma za nezbrinutu decu, a nadležni su naveli da ne odgovaraju za njihovo odsustvu:

- Dom je morao da reaguje, to je osnovna stvar. Ne raspolažu podacima o njihovom mestu boravka i kretanju, a odgovorna lica u Domu su bila dužna da obaveste policiju. Oni su morali da aktiviraju čitav sistem kako bi ih pronašla, a policija ih je pronašla i zloupotrebila, podvodila uz prisilu, ucenu ili primenu fizičke sile. Rekli su im da će ići u maloletnički zatvor. Pod tim pritiskom, devojčice su bile prinuđene da ispunjavaju njihove zahteve. Još veći zločin je to što je u pitanju univerzitetski nastavnik, njegov moral treba biti još širi od policijskog. Zlo čini još većim činjenica da je devojčicama omogućeno korišćenje narkotika. Tužilaštvo je, sudeći po informacijama iz medija, ustanovilo da su iskazi maloletnica tačni. Analizirali su mobilne telefone i ustanovili kontakt između svih lica koji su policijska lica, ovog profesora i drugih korisnika njihovih usluga registrovani - kaže Roksić.

Igor Jurić Foto: Kurir Televizija

Jurić: Kome će se deca obratiti ukoliko postanu žrtve?

Jurić kaže da je u Sarajevu veliko ogorčenje i postoji veliki problem sa nadležnim institucijama:

- U Tuzli je pre mesec dana bilo presude vezane za trgovinu ljudima, a takođe su u pitanju bila deca. Ako se setimo i slučaja u Brčkom, onda shvatamo da postoji veliki institucioni problem. Ne kažem da ga nema u drugim zemljama bivše Jugoslavije, ali BiH jeste zemlja porekla i tranzita trgovine ljudima, a sada vidimo da ima i eksploatacje - kaže Jurić.

Jurić dodaje da kada uzmemo u obzir da su ovo krivično delo počinili policajci i profesori, situacija postaje još kritičnija:

- Kome će se deca obratiti? Kako se osećaju deca koja su danas žrtve ako nemaju poverenja u ljude u koje treba da ga imaju? Očekujem velike kazne za ove ljude, jer oni kojima poveravamo decu, kada iznevere poverenje moraju biti drastično sankcionisano, drastičnije od običnih građana. Treba mnogo toga uraditi kako bi se vratilo poverenje u institucije - kaže Jurić.

Saša Borojević Foto: Kurir Televizija

Borojević objasnio ko su "nevidljiva deca"

Borojević kaže da se trguje "nevidljivom decom", onom koju nalazite pored semafora ili na ulici:

- To su deca kojima ne otvoramo prozore. To su deca koja se koriste za prostituciju, prodaju i trgovinom organima.U Srbiji imate 10 hiljada nevidljive dece, bez socijalnog broja. Srpska policija je pre par godina uhapsila ljude iz Austrije koji su snimali filmove za odrasle sa decom od 10 i 12 godina u prisustvu majke. Ta deca su uvezana sa policijom, pogotovo policijom BiG i Crne Gore, a sve to dolazi preko Kosova i Metohije.

Borojević dodaje da kada je u ovakvu mrežu upletena policija ona funkcioniše tako što se klijenti dogovaraju putem čet mreža, odnosno Telegramom ili Signalom, a nekada i igricama i kockarnicama, odnosno onlajn klađenja koji imaju ugrađene četove.

- U tim četovima se klijenti dogovaraju oko mesta, ali i koliko dete mora da ima godina kako bi oni bili zadovoljni. Imamo trgovinu ljudima kojom se bave roditelji koji ih prave da bi ih prodali. Prodaja dece se kreće od 10 do 30 hiljada evra, a oni se na početku koriste za prosjačenje, a onda i za prostituciju. Većina njih završi kao rifuzna roba kroz trgovinu organima - kaže Borojević.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs