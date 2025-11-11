KAMION SLETEO S PUTA, PA PROBIO ZAŠTITNU OGRADU: Haos kod Aleksinca, policija i hitna pomoć odmah intervenisali! (video)
Jeziva saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovalo samo jedno vozilo dogodila se jutros na auto-putu kod Aleksinca u smeru ka Beogradu.
Nezgoda se dogodila kada je kamion koji se kretao auto-putem, iz za sada nepoznatih razloga, sleteo sa kolovoza i probio zaštitnu ogradu koja razdvaja dve saobraćajne trake.
Prema prvim informacijama u ovoj nezgodi nema teže povređenih lica, a kako se može videti na snimku koji je objavila Instagram stranica "192.rs", kamion se nalazi na zelenoj površini između dve kolovozne trake.
Na terenu su odmah intervenisale ekipe Hitne pomoći i policije, koje su obezbedile mesto nezgode i pružile pomoć vozaču kamiona.
Saobraćaj se odvija usporeno i povremeno se stvaraju zastoji jer jedan deo traka nije prohodan dok se kamion ne ukloni i dok se ne završi uviđaj.
Uzrok sletanja vozila za sada nije poznat, ali će daljom istragom biti utvrđeno da li je u pitanju neprilagođena brzina, umor vozača ili eventualni kvar na vozilu.
Iz Uprave saobraćajne policije apeluju na vozače da posebno obrate pažnju na uslove na putu u večernjim i ranim jutarnjim satima, kada se zbog pada temperature i vlage često stvara klizav sloj na površini kolovoza.
- Zbog pogoršanja vremenskih uslova i smanjenja vidljivosti, apeluјemo na sve vozače da povećaјu oprez u saobraćaјu. Kiša, magla i vlažan kolovoz zahtevaјu sporiјu i pažljiviјu vožnju. Brzinu јe potrebno prilagoditi uslovima na putu, kao i vidljivosti i gustini saobraćaјa. Vožnja pod maglom ili kišom zahteva duže rastoјanje između vozila i izbegavanje naglih kočenja ili preticanja. Svaka neopreznost može imati ozbiljne posledice - naveli su iz Uprave saobraćajne policije.