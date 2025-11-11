Slušaj vest

Jeziva saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovalo samo jedno vozilo dogodila se jutros na auto-putu kod Aleksinca u smeru ka Beogradu.

Nezgoda se dogodila kada je kamion koji se kretao auto-putem, iz za sada nepoznatih razloga, sleteo sa kolovoza i probio zaštitnu ogradu koja razdvaja dve saobraćajne trake.

Prema prvim informacijama u ovoj nezgodi nema teže povređenih lica, a kako se može videti na snimku koji je objavila Instagram stranica "192.rs", kamion se nalazi na zelenoj površini između dve kolovozne trake.

Na terenu su odmah intervenisale ekipe Hitne pomoći i policije, koje su obezbedile mesto nezgode i pružile pomoć vozaču kamiona.

Saobraćaj se odvija usporeno i povremeno se stvaraju zastoji jer jedan deo traka nije prohodan dok se kamion ne ukloni i dok se ne završi uviđaj.

Uzrok sletanja vozila za sada nije poznat, ali će daljom istragom biti utvrđeno da li je u pitanju neprilagođena brzina, umor vozača ili eventualni kvar na vozilu.

Iz Uprave saobraćajne policije apeluju na vozače da posebno obrate pažnju na uslove na putu u večernjim i ranim jutarnjim satima, kada se zbog pada temperature i vlage često stvara klizav sloj na površini kolovoza.