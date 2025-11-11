Slušaj vest

Pred Višim sudom u Podgorici juče je održano suđenje Radoju Zviceru i još nekolicini optuženih pripadnika kavačkog klana, koji se terete za šverc 743 kilograma kokaina. Na ročištu je bilo planirano iznošenje završnih reči, ali ih je izneo samo tužilac, dok će odbrana svoju završnu reč izneti danas, nakon što su juče zatražili dodatno vreme za pripremu.

Ova situacija nastala je jer je tužilac, u završnoj reči, naveo nove činjenice i detalje koji, prema rečima advokata, po prvi put objašnjavaju razloge zbog kojih je juče izmenjen činjenični opis optužnice.

Odbijeni zahtevi odbrane

Kako piše Dan, pre nego što je sud prihvatio da odbrani da rok jedan dan, odbijeno je nekoliko njihovih zahteva. Među njima je i zahtev za saslušanje prevodioca francuskog jezika, pošto su advokati ukazali da je jedna rečenica u prevodu sa francuskog na crnogorski različito tumačena u dva navrata. Takođe, odbijen je i predlog da se postupak prekine dok se ne završi proces izručenja optuženog Dragana Kneževića iz Francuske.

Podsetimo, odbrana je i juče tražila odlaganje završnih reči, odmah nakon što je tužilac izmenio činjenični opis optužnice. U završnoj reči tužilac je naglasio da ostaje pri ranijim tvrdnjama, ali je iz dispozitiva optužnica izostavio deo koji se odnosi na komunikaciju o spisku količina kokaina.

Prema njegovim rečima, optuženi Knežević je na grupnom četu u Skaj aplikaciji poslao spisak zaplenjenog kokaina koji je bio otpremljen iz Kolumbije, a iz poruka se vidi da je Radoje Zvicer napisao: "Ja pišem, ti pamtiš".

Tužilac tvrdi da se iz prepiske jasno vidi da su optuženi dogovarali raspodelu novca i količina droge, kao i da je Zvicer lično dao 340.000 evra za pošiljku koja je pala u Kolumbiji.

- Iz dispozitiva obe optužnice izostavljen je dio činjeničnog opisa koji se odnosi na komunikaciju optuženih povodom spiska sa ispisanim količinama kokaina. Optuženi Knežević je na grupnom čatu u Skaj aplikaciji poslao spisak. Zaključuje se da tom prilikom optuženi komuniciraju o zapleni kokaina koji je bio otpremljen iz Kolumbije. Podseća se u količinama koliko je kojem optuženim trebalo da pripadne. Optuženi Zvicer navodi da je lično dao 340.000 eura za kokain koji je pao u Kolumbiji - kazao je tužilac.

Radoje Zvicer Foto: Privatna Arhiva, AP Matt Rourke

Advokat Nikola Ivanović izjavio je da odbrana nije imala dovoljno vremena da se pripremi.

- U ovako kratkom roku nije bilo moguće pripremiti završne reči. Tužilac je tek izneo nove okolnosti koje moramo detaljno ispitati. Smatram da postoje proceduralne prepreke da iznesemo završne reči - rekao je juče Ivanović.

Sa njim su bili saglasni i ostali branioci, koji su naveli da tužilac u završnoj reči pominje i komunikaciju koja, prema njima, nije uvršćena kao dokaz.

Advokat Marko Radović posebno je ukazao na jedan "pin" iz Skaj komunikacije koji je pomenut juče, a za koji tvrdi da je već deo drugog sudskog postupka. On je predložio spajanje predmeta, ali je i taj zahtev odbijen.

Na kraju, sud je odbrani dao rok da pripremi završne reči i suđenje pre Višim sudom u Podgorici biće nastavljeno danas.

Podsetimo, Viši sud u Podgorici ranije je potvrdio optužnicu protiv pripadnika kavačkog klana, među kojima su Radoje Zvicer, Igor Božović, Slobodan Kaćelan, Milan Vujotić i Dragan Knežević. Specijalno državno tužilaštvo tereti ih da su učestvovali u švercu 743 kilograma kokaina, koji je zaplenjen u avgustu 2020. godine u luci Roterdam u Holandiji.