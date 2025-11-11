Slušaj vest

Brutalan napad dogodio se oko tri sata ujutru na Zvezdari, a u Urgentni centar primljen je mladić, državljanin Turske, sa vidnim povredama zadobijenim u ovom obračunu.

Mladić je nakon napada uspeo da dođe do pumpe i zatraži pomoć od radnika, vidno dezorijentisan i u lošem stanju.

Napad se dogodio kada su ga, kako je nesrećni mladić rekao, napale dve osobe, inače državljani Rusije, koji su ga tukli rukama i nogama. Radnici sa pumpe odmah su pozvali ekipu Hitne pomoći, a po dolasku lekari su zatekli povređenog mladića bez svesti.

Ekipa Hitne pomoći pružila je turskom državljaninu prvu pomoć na licu mesta, a zatim ga hitno prevezla u Urgentni centar gde je hospitalizovan radi daljeg lečenja i dijagnostike.

Policija je obaveštena i radi na utvrđivanju svih okolnosti ovog incidenta, kao i identifikaciji napadača.

Istraga je u toku.

Kurir.rs/Telegraf

