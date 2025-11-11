Slušaj vest

Nišlija Vladan Spiridonović (50), poznatiji kao DJ Spirko, pionir niške elektronske scene poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u petak, 7. novembra, na magistralnom putu Danilovgrad - Nikšić, kod mesta Zagorak u Crnoj Gori. Iz za sada neutvrđenih razloga došlo je do sudara automobila u kom je bio Nišlija i kombija.

- Od siline udarca automobil je izleteo sa kolovoza - preneli su mediji iz Crne Gore.

Vladan Spiridonović Foto: Printscreen Društvene Mreže

Spiridonović je ostavio neizbrisiv trag u razvoju elektronske muzike ne samo u Nišu nego i na čitavom Balkanu. Počeo je karijeru 1992. godine sa pločama koje je nabavio u Solunu, a pamti se da je tada u Srbiju doneo tračak veselog raspoloženja i dobre muzike. Njegov prvi nastup se zbio upravo te 1992. godine kada je u Noćnom klubu u Nišu pokazao da se izdvaja od svojih kolega i da je angažovaniji u svojoj profesiji.

Jovica Joca Milanović, sadašnji TV voditelj i menadžer organizovao je mnoge manje i veće žurke tih godina i sa Spirkom je imao odličnu saradnju.

- Prvi neki nastup koji smo zajedno radili je bio u dvorištu Banovine neke 1994/5. godine kada je nastupao sa Distrakšnsima i tu se videlo da se opredelio da mu muzika bude život. Nešto kasnije, ja sam otvorio nekadašnji Press kafe i angažovao sam ga često. Uvek profesionalan, predan poslu bio je izvanredan saradnik i mogu reći da je sve bilo krcato kada se najavi njegov nastup. Zaista je bio jedan od pionira andergraund elektronske muzike u gradu. Onda je i sam organizovao sredinom devedesetih u klubu Lucifer i Domu Vojske, rejv žurke koje i dan danas mnogi pamte - ispričao nam je Milanović.

Vladan Spiridonović Foto: instgram/djspirko

DJ Spirko je imao nastup u Crnoj Gori, i kako kaže Milanović, odmah je želeo svojoj porodici u Niš tako da je odlučio odmah da se vrati.

Jednu od najemotivnijih poruka na društvenim mrežama ostavila je njegova dugogodišnja prijateljica Ivana.

- Toliko sam ti biografija napisala, od srca bih još milion, ali nije se dalo, druže moj. Nekrolog nisam planirala, veliki dečače, nismo se tako dogovorili. Odbijam i sada da ga pišem, ovo je samo par redaka iz duše, jer za sve tvoje zasluge ne bi bilo dovoljno ni stotinu stranica. Beskrajno sam ti zahvalna za prijateljstvo dugo tri decenije, za svaki takt muzike koju si živeo, a u kojoj smo svi oko tebe uživali. Umetnik u svom zanatu, gde si bio briljantan stilista, dao si nemerljiv doprinos i DJ i muzičkoj sceni uopšte, takav ćeš biti upamćen ‒ zauvek ćeš ostati deo istorije ovog grada i zemlje. Vizionar, lučonoša, bio si uvek korak ispred svih, znamo to svi koji smo te dobro poznavali i pratili. Uvek sa milion planova i ideja, detaljista, savršeno organizovan, čovek na kojeg smo svi tvoji drugari uvek mogli da se oslonimo. Drugačiji i nisi mogao da budeš, jer si potekao iz skladne porodice, kakvu si kasnije i sâm stvorio sa svojom voljenom Natašom - napisala je ona na svom profilu.