Kuća petočlane porodice iz Bačke Palanke juče je u potpunosti izgorela, kada je vatra zahvatila krov objekta i uništila njihov dom.

Požar se dogodio juče ujutru u Ulici Ive Lole Ribara, i to navodno, zbog neispravnih instalacija koje su u trenu planule i zahvatile celu kuću. Na svu sreću u ovom požaru niko nije povređen, iako je pričinjena velika materijalna šteta.

Vatrogasci-spasioci uspeli su da lokalizuju požar, a porodici koja je ostala bez krova nad glavom u pomoć su pritekli rođaci, prijatelji i komšije koje su voljne da im pomognu.

Porodica je smeštena trenutno kod prijatelja, dok čekaju informaciju o mogućoj pomoći i načinu sanacije štete. Meštani i sugrađani već su se počeli organizovati kako bi im pomogli da ponovo izgrade svoj dom.

Porodici Kovač iz Bačke Palanke, čiji je dom uništen u požaru, potrebna je pomoć svih nas. U znak podrške, u petak će u Slovačkom domu biti organizovana humanitarna akcija "Čarobni pasulj“, tokom koje će se kuvati pasulj za prikupljanje pomoći ovoj porodici.