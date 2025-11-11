Slušaj vest

Kuća petočlane porodice iz Bačke Palanke juče je u potpunosti izgorela, kada je vatra zahvatila krov objekta i uništila njihov dom. 

Požar se dogodio juče ujutru u Ulici Ive Lole Ribara, i to navodno, zbog neispravnih instalacija koje su u trenu planule i zahvatile celu kuću. Na svu sreću u ovom požaru niko nije povređen, iako je pričinjena velika materijalna šteta. 

Vatrogasci-spasioci uspeli su da lokalizuju požar, a porodici koja je ostala bez krova nad glavom u pomoć su pritekli rođaci, prijatelji i komšije koje su voljne da im pomognu. 

Porodica je smeštena trenutno kod prijatelja, dok čekaju informaciju o mogućoj pomoći i načinu sanacije štete. Meštani i sugrađani već su se počeli organizovati kako bi im pomogli da ponovo izgrade svoj dom.

Porodici Kovač iz Bačke Palanke, čiji je dom uništen u požaru, potrebna je pomoć svih nas. U znak podrške, u petak će u Slovačkom domu biti organizovana humanitarna akcija "Čarobni pasulj“, tokom koje će se kuvati pasulj za prikupljanje pomoći ovoj porodici.

Pozivaju se svi ljudi dobre volje da se priključe i pomognu da se njihov dom obnovi i ponovo stvori toplo porodično ognjište. Tačan termin održavanja biće naknadno objavljen, a sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 064 147 8482.

(BAP - Kurir.rs)

