PETOČLANA PORODICA IZ BAČKE PALANKE U POŽARU OSTALA BEZ KROVA NAD GLAVOM: Prijatelji i komšije organizuju humanitarnu akciju "Čarobni pasulj!"
Kuća petočlane porodice iz Bačke Palanke juče je u potpunosti izgorela, kada je vatra zahvatila krov objekta i uništila njihov dom.
Požar se dogodio juče ujutru u Ulici Ive Lole Ribara, i to navodno, zbog neispravnih instalacija koje su u trenu planule i zahvatile celu kuću. Na svu sreću u ovom požaru niko nije povređen, iako je pričinjena velika materijalna šteta.
Vatrogasci-spasioci uspeli su da lokalizuju požar, a porodici koja je ostala bez krova nad glavom u pomoć su pritekli rođaci, prijatelji i komšije koje su voljne da im pomognu.
Porodica je smeštena trenutno kod prijatelja, dok čekaju informaciju o mogućoj pomoći i načinu sanacije štete. Meštani i sugrađani već su se počeli organizovati kako bi im pomogli da ponovo izgrade svoj dom.
Porodici Kovač iz Bačke Palanke, čiji je dom uništen u požaru, potrebna je pomoć svih nas. U znak podrške, u petak će u Slovačkom domu biti organizovana humanitarna akcija "Čarobni pasulj“, tokom koje će se kuvati pasulj za prikupljanje pomoći ovoj porodici.
Pozivaju se svi ljudi dobre volje da se priključe i pomognu da se njihov dom obnovi i ponovo stvori toplo porodično ognjište. Tačan termin održavanja biće naknadno objavljen, a sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 064 147 8482.
(BAP - Kurir.rs)