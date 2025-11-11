Slušaj vest

Pet godina prošlo je nakon što je u brutalnoj likvidaciji u beogradskom naselju Braće Jerković ubijen Vedran Repčić (41), sin slavnog bivšeg fudbalera Crvene zvezde Srebrenka Repčića. Ubijeni Repčić bio je dobro poznat policiji, s obzirom na to da je ranije robijao zbog jednog ubistva, a pored toga, sudilo mu se za još dva.

Na današnji dan, u znak sećanja na njega, njegova majka uputila mu je potresne reči, koje su osvanule na crno belim stranicama beogradskih novina.

- Sine moj mili jedini, pet godina ti majka piše koliko te mnogo voli. Vreme je da te majka zagrli i kaže ti da te voli beskrajno - piše u čitulji tačno na godišnjicu zločina koji je i dalje nerešen.

Čitulja koju je majka dala Vedranu Repčiću Foto: Čitulje/Politika

Vedran Repčić, podsetimo, ubijen je 11. novembra 2020. godine, oko 10 sati ujutru, u Ulici braće Jerković, nedaleko od kuće u kojoj je živeo sa majkom, inače uglednom lekarkom.

Napadač, obučen u crno od glave do pete, sa kapuljačom na glavi, u Repčića je ispalio tri hica iz revolvera i pobegao.Policija ga do danas nije pronašla.

- Ubica je očigledno dobro poznavao njegovo kretanje i navike. Sumnja se da ga je duže vreme pratio i čekao pogodan trenutak da zapuca. Kad je prvi metak pogodio Repčića, počeo je da beži, ali ga je ubica stigao i pucao mu u grudi još dvaput. Čaure nisu pronađene, što upućuje da je korišćen revolver - rekao je tada izvor iz istrage.

Očeva bogata karijera Njegov otac, Srebrenko Repčić, bio je proslavljeni fudbaler Crvene zvezde, a kasnije i trener. Igrao je za Fenerbahče, Standard iz Liježa i francuski Gengan, a u trenerskoj karijeri u Francuskoj radio je i sa slavnim Didijeom Drogbom, koji mu se kasnije zahvalio u svojoj biografiji.

Prema svedočenju komšinice D. M., koja je kobnog jutra šetala psa, scena je bila jeziva.

- Videla sam Vedrana kako ide parkingom, čula sam jedan pucanj, pa još dva. Pomislila sam prvo da su petarde, ali onda sam ugledala čoveka kako pada. Napadač se sagnuo, stavio pištolj u torbu i pobegao u žbunje. Lice mu nisam videla - rekla je tada potresena žena i potom dodala:

- Odmah sam pozvala muža i rekla da zove policiju, jer sam od šoka stala kao ukopana. Nikoga na ulici nije bilo osim mene, Vedrana i ubice.

Vedran Repčić Foto: Privatna Arhiva

I ranije bio na nišanu

Repčić je i ranije bio meta. Pre ubistva preživeo je sačekušu na gotovo istom mestu, kada je ranjen u grudi i glavu. Ipak, tada nije želeo da sarađuje sa policijom.

Njegovo ime u crnoj hronici pojavilo se još dok je bio maloletan. Bio je osuđen na deset godina zatvora zbog ubistva Predraga Milosavljevića, vlasnika prodavnice "Brka", tokom pljačke 1998. godine, a sudilo mu se i za još dva ubistva.

- Bio je osuđen na 10 godina zatvora zbog ubistva Predraga Milosavljevića, vlasnika prodavnice "Brka", prilikom pljačke u Ulici braće Jerković u avgustu 1998. Optuživan je da je ubio i taksistu Branka Topalovića 1996, ali i jednog čuvara. Međutim, za te zločine je oslobođen zbog nedostatka dokaza - podsetio je izvor.

Komšije su o Vedranu govorile kao o problematičnom mladiću.