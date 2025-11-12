Slušaj vest

Srđan Jezdimir (45), jedn od najpoznatijih narko-bosova, poznat i kao Srpski Eskobar, kome se sudi i Južnoj Americi i u Srbiji, sumnjiči se da je u periodu između 2019. i 2021. godine prošvercovao iz Ekvadora u Evropu 10 tona kokaina!

Prema pisanju južnoameričkih medija, Jezdimir je koordinisao transportom velikih pošiljki, a lisice na ruke stavljene su mu u Ekvadoru 20. novembra prošle godine u spektakularnoj policijskoj akciji nazvanoj "Evro 2024".

Srđan Jezdimir Foto: historias

- Balkanski karetl, čiji je jedan od vođa bio i Jezdimir, je koristio telefone sa nekada zaštićenom Skaj aplikacijom, preko koje je dogovarao transport droge - navodi portal Ecuavisa i dodaje da se kartel tereti za organizovani kriminal i međunarodni šverc droge.

Istraga je utvrdila da su oni oprali čak četiri miliona dolara i da su otvarali firme preko kojih su transportovali novac u Nemačku i Španiju. Kako navode, Srđanu Jezdimiru i njegovim saradnicima pritvor je sada produžen za još 90 dana.

- Jedna od pošiljki droge bila je spakovana u kontejnere sa tunjevinom, a ono što je zanimljivo je to da je klan kontrolisao ceo proces. Druga pošiljka bila je u kontejneru s bananama - od proizvodnje konzervi do pakovanja i transporta - prenose mediji.

Kako navode, Jezdimir je na Skaju imao nadimak "Brat" na srpskom jeziku, a sa osobom sa nadimkom "Odin" bio je zadužen za logistiku i koordinisanje kokainskom mrežom .

- Istražitelji su došli u posed 116 komunikacija sa kriptovane aplikacije u kojima su pripadnici balkanskog kartela razmenjivali i fotografije paketa droge sa logom HH, ali i slike kofera punih novčanica - prenose detalje iz istrage i dodaju:

- Sumnja se da su se povezivali i sa pripadnicima drugih narko-kartela, koji su za njih izvršavali zločine, kako bi pokazali koliko su moćni. Između ostalog, pronađene su im i fotografije ubistava i oružja. Oni su preko ovih telefona dogovarali i transport droge, regrutovali lučke radnike, policajce i vojna lica za učešće u ilegalni biznis.

U kriptovanim komunikacijama članovi krimi-klana delili su uputstva kako upakovati drogu u pošiljke legalne robe, smestiti u brodske konstrukcije, zamaskirati, pratiti transport.

- Čovek koji se krio iza nadimka "Odin" i Srđan Jezdimir su u svojim porukama pominjali neimenovanog Albanca, a redovno su pratili medije i slali jedan drugom članke iz novina i sa portala o zaplenama droge - navode mediji iz Latinske Amerike i objašnjavaju da je verovatno reč o pošiljkama koje su presretnute.

"Odin" i Jezdimir su se, navode, upoznali u zatvoru.

- Jezdimir je bio logističar u Ekvadoru, sa kolegom je osnovao farme škampa i kupio akcije firme zadužene za obezbeđenje, kako bi oprao novac. "Odinov" posao bio je logistička podrška u isporuci - on je koordinirao ulazak kontejnera u razne luke - stoji u spisima. Kartel je koristio legalne firme koje su imale bogato iskustvo u izvozu kako bi isporučivali drogu.

Podsetimo, Srđan Jezdimir u Ekvadoru se predstavljao kao uspešan sportista, a u ovu zemlju navodno je došao preko oca da bi radio. On je posle hapšenja naveo da je njegova majka došla 2013. godine u tu zemlju da bi kupila farmu, ali je odustala jer je bilo mnogo naoružanih ljudi.

Proces i pred Specijalnim sudom Kako je Kurir otkrio, Srđanu Jezdimiru sudi se u Beogradu pred Specijalnim sudom.

- On se nalazi na optužnici kao organizator Balkanskog kartela - naveo je izvor.

Jezdimirov advokat Ljubiša Valjarević potvrdio je saznanja i naveo da mu se sudi u odsustvu.