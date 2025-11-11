SINA MU UBIO KOLEGA PROGRAMER USRED FIRME U CENTRU BEOGRADA: Život preminulog novinara i tekstopisca obeležila teška tragedija!
Novinar i nekadašnji urednik Radomir Kanjevac (65) preminuo je u nedelju, a njegov život obeležila je velika porodična tragedija. Naime, njemu je 2018. ubijen sin Branko (32) i to od strane kolege koji je dobio otkaz u programerskoj firmi u Beogradu.
Na društvenim mrežama mogu se pročitati oproštaji od Radomira koji je bio poznat i kao tekstopisac legendarnih pesama popularne grupe Galija. "Zbogom dragi, Radomire. Sačekaj me tamo gore da se smejemo, šetamo, smišljamo što se smisliti ne može i čeznemo na mestima iz bajki. Gde fotografije neće biti mutne. Zbogom", piše u jednom oproštaju.
Kako smo već napomenuli, Kanjevac je tog 12. marta 2018. godine doživeo tragediju kada mu je ubijen sin Branko, inače šef u jednoj programerskoj firmi u Ruzveltovoj ulici u Beogradu.
- Branka je ubio bivši zaposleni, programer Nebojša Stojilković (30) iz Vranja, koji je sedam dana pre toga dobio otkaz. Odlučio se za krvavu osvetu. Krvoproliće se desilo kada je Branko sedeo sa nekoliko kolega u kancelariji dok su imali sastanak. Ubica je hladnokrvo ušetao u zgradu sa pištoljem u ruci, upao na sastanak i ubio Branka, dok je njegovog kolegu ranio u rame - podseća sagovornik i dodaje:
- Jedan kolega je usled pucnjave iskočio kroz prozor sa osam metara visine i nekim čudom se spasio sigurne smrti. Ubica je nakon zločina otišao u stan koji se nalazi na Zvezdari i izazvao eksploziju kada je, navodno, pucao u plinsku bocu. Ekipa Hitne pomoći uspela je da izvuče osumnjičenog ubicu, ali je on na kraju preminuo u Urgentnom centru u Beogradu.
Koleginica koja je kobnog dana bila u firmi u kojoj je došlo do tragedije, nakon nekoliko dana oglasila se na društvenim mrežama i pojasnila kako je došlo do zločina.
- Mi smo mala softverska firma koja je do skoro zapošljavala radnike samo po preporuci. Tako je došao i naš, sada pokojni Kanjevac, a na njegovu preporuku kasnije, ironijom sudbine i napadač, takođe pokojni Nebojša. Firma je topla, prijateljska sa jako dobrim međuljudskim odnosima. Uvek svi zajedno idemo na raznorazne proslave, svadbe, kuglanje, "team building-e". Ustvari, išli smo svi, osim Nebojše - navela je ona na početku svog posta, a zatim objasnila da se kolega Branko nakon niza uspešnih poslova i napredovanja vratio u njihovu firmu i postao vođa projekta, ali da je zbog toga negodovao Nebojša.
Ružan san
Na sahrani Branka Kanjevca pročitan je govor koji je napisao njegov otac, koji nije imao snage da ga pročita, pa je to uradio njegov kolega.
- Samo onaj kome se ovo događalo može da razume kako se danas osećamo. Mislili smo da se programeri koriste oružjem samo u video-igrama. Zlo je, međutim, univerzalno, ne bira ni mesto ni profesiju. To što je ubica mrtav niti će nama pomoći, niti će njega učiniti nevinim. Neka se ovo više nikome ne dogodi, a ako se dogodi, neka nijedan vinovnik ne ostane nekažnjen - napisao je u svom govoru otac tragično nastradalog Kanjevca.
U nastavku pisma otac je naveo da sve što se dogodilo izgleda kao ružan san iz koga se nada da će se jednog dana probuditi.
- Branko je bio jedan tih, miran opušten, vedar i nasmejan čovek. U našoj porodici on je bio dobar duh razuma i kompromisa. Nikad se ni sa kim nije potukao u životu. Prezirao je bilo kakav oblik nasilja. Utoliko je tragedija koja se njemu dogodila šokantnija i besmislenija. Na njega će nas podsećati sve: fotografije, knjige, pesme, gradovi... osmeh njegovog malog Đorđa. Suvišno je da vam roditelj govori koliko je voleo svoje dete, o bolu koji danas osećam, da vam opisujem ono što je neopisivo. Suvišan je bilo kakav govor jer nema reči kojima se otac može oprostiti sa svojim sinom - zapisao je tada Radoman Kanjevac koji je sada preminuo.