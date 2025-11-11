Ružan san

Na sahrani Branka Kanjevca pročitan je govor koji je napisao njegov otac, koji nije imao snage da ga pročita, pa je to uradio njegov kolega.

- Samo onaj kome se ovo događalo može da razume kako se danas osećamo. Mislili smo da se programeri koriste oružjem samo u video-igrama. Zlo je, međutim, univerzalno, ne bira ni mesto ni profesiju. To što je ubica mrtav niti će nama pomoći, niti će njega učiniti nevinim. Neka se ovo više nikome ne dogodi, a ako se dogodi, neka nijedan vinovnik ne ostane nekažnjen - napisao je u svom govoru otac tragično nastradalog Kanjevca.

U nastavku pisma otac je naveo da sve što se dogodilo izgleda kao ružan san iz koga se nada da će se jednog dana probuditi.

- Branko je bio jedan tih, miran opušten, vedar i nasmejan čovek. U našoj porodici on je bio dobar duh razuma i kompromisa. Nikad se ni sa kim nije potukao u životu. Prezirao je bilo kakav oblik nasilja. Utoliko je tragedija koja se njemu dogodila šokantnija i besmislenija. Na njega će nas podsećati sve: fotografije, knjige, pesme, gradovi... osmeh njegovog malog Đorđa. Suvišno je da vam roditelj govori koliko je voleo svoje dete, o bolu koji danas osećam, da vam opisujem ono što je neopisivo. Suvišan je bilo kakav govor jer nema reči kojima se otac može oprostiti sa svojim sinom - zapisao je tada Radoman Kanjevac koji je sada preminuo.