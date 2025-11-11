Slušaj vest

Rano jutros, u blizini Vrnjačke Banje, došlo je do teške saobraćajne nesreće kada je vozač putničkog automobila izgubio kontrolu nad vozilom, probio zaštitnu ogradu, sleteo s kolovoza u kanal i prevrnuo se.

Prema nezvaničnim informacijama, u vozilu su se nalazile tri osobe. Nakon sletanja s puta automobil se zapalio, ali su putnici uspeli da napuste vozilo pre nego što je u potpunosti izgorelo.

Kako se može videti na Instagram stanici 192_rs, od vozila nije ostalo apsolutno ništa.

Za sada nije poznat stepen povreda učesnika u ovoj nezgodi, dok su sve nadležne službe ubrzo stigle na mesto događaja. Vatrogasci su ugasili požar, a policija je obavila uviđaj.

Automobil je potpuno uništen, a uzroci nesreće biće poznati nakon sprovedene istrage.

Ne propustiteHronikaOTKRIVENI DETALJI NESREĆE U CRNOJ GORI U KOJOJ JE POGINUO ČUVENI DJ SPIRKO IZ NIŠA: Vladan je posle nastupa žurio svojoj porodici u Niš, prijatelji neutešni!
Vladan Spiridonović Spirko
HronikaKAMION SLETEO S PUTA, PA PROBIO ZAŠTITNU OGRADU: Haos kod Aleksinca, policija i hitna pomoć odmah intervenisali! (video)
policija.jpg
HronikaPOVREĐENA CELA PORODICA SA DVOJE MALE DECE: Automobil se prevrnuo na krov na auto-putu kod Belog Potoka
policija.jpg
HronikaKOMBI SE ZAKAČIO NA BANKINU - POTPUNO ZGUŽVAN! Saobraćajna nesreća na auto-putu kod Bubanj potoka, stvaraju se velike gužve na ovoj deonici
hitna-pomoc-noc-1.jpg