AUTO SE ZAPALIO I POTPUNO IZGOREO POSLE SLETANJA S PUTA, TROJE LJUDI BILO UNUTRA: Teška saobraćajna nesreća kod Vrnjačke Banje (video)
Rano jutros, u blizini Vrnjačke Banje, došlo je do teške saobraćajne nesreće kada je vozač putničkog automobila izgubio kontrolu nad vozilom, probio zaštitnu ogradu, sleteo s kolovoza u kanal i prevrnuo se.
Prema nezvaničnim informacijama, u vozilu su se nalazile tri osobe. Nakon sletanja s puta automobil se zapalio, ali su putnici uspeli da napuste vozilo pre nego što je u potpunosti izgorelo.
Kako se može videti na Instagram stanici 192_rs, od vozila nije ostalo apsolutno ništa.
Za sada nije poznat stepen povreda učesnika u ovoj nezgodi, dok su sve nadležne službe ubrzo stigle na mesto događaja. Vatrogasci su ugasili požar, a policija je obavila uviđaj.
Automobil je potpuno uništen, a uzroci nesreće biće poznati nakon sprovedene istrage.
