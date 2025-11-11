Slušaj vest

Juniorski šampion u kik-boksu, Stevan Sekulić (18) iz Smedereva, uhapšen je juče zbog tuče koja je izbila početkom meseca ispred jednog noćnog kluba u tom gradu, saznaje Kurir! Pored Sekulića, zbog istog događaja uhapšene su još tri osobe.

Tuča se dogodila u noći između 1. i 2. novembra u Smederevu, i tom prilikom povređen je jedan maloletnik.

Flaša u glavu

- Za sada nije poznato iz kog razloga je došlo do sukoba, koji se pretvorio u tuču. Navodno, u makljaži ispred kluba učestvovalo je više osoba - navodi naš sagovornik i dodaje da je rad na ovom slučaju u toku.

- Najdeblji kraj u tuči izvukao je jedan maloletnik koji je zadobio telesne povrede. Šta je bio povod za tuču još se utvrđuje, a navodno je tokom tuče korišćena i staklena flaša kojom je žrtva udarena u glavu - objašnjava izvor upoznat sa slučajem.

Stevan Sekulić je, kako je potvrđeno Kuriru, lišen slobode sa još tri lica i njima je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati nakon čega će biti saslušani u Osnovnom javnom tužilaštvu u Smederevu koje vodi istragu.