Slušaj vest

Posle skoro pet godina, koliko traje suđenje samozvanom profesoru glume Miroslavu Miki Aleksiću, sudski proces stigao je u slepu ulicu. Naime, kako se okrivljeni zbog zdravstvenog stanja već 10 meseci nije pojavio u sudnici, u petak je doneta odluka da se suđenje odloži na neodređeno.

Takođe je naloženo i da se uradi novo medicinsko veštačenje Aleksića, na osnovu čega će biti zakazan naredni glavni pretres. U međuvremenu, stigla je i informacija da je postupajući sudija dobio unapređenje i da prelazi u Specijalni sud, što bi, kako kažu pravnici, značilo da sa novim sudijom postupak kreće iz početka.

Krivični postupak pokrenut po tužbi sedam polaznica škole glume protiv Miroslava Mike Aleksića, za silovanje i seksualno zlostavljanje, iako je počeo pripremnim ročištem u oktobru 2021, čini se da je sve dalji od samog kraja.

Nakon što je Aleksić negirao krivicu i iznosio odbranu gotovo godinu dana, usledilo je iscrpljujuće ispitivanje, omalovažavanje i ponižavanje devojaka koje su svedočile o tome šta su doživele u dramskom studiju, da bi zatim, pozivajući se na bolest okrivljenog, počelo besomučno odlaganje pretresa sve do 7. novembra 2025. i odluke da se suđenje odloži na neodređeno.

Miroslav Mika Aleksić Foto: ATAIMAGES

- Nisam iznenađena. Pre dva meseca sam komentarisala da sam svesna da se ovaj sudski postupak neće završiti zato što ne vidim da je sudija pokazao bilo kakvu želju da ga završi - samim tim što je rastegnut i razvučen ovoliko godina zato što smo imali po jedno ročište mesečno - rekla je za Blic TV Milena Radulović.

Poslednjih 10 meseci, zbog lošeg zdravstvenog stanja, Aleksić nije došao ni na jedno ročište, dok je prošle godine, iz istog razloga odloženo čak sedam suđenja. Medicinsko veštačenje u dva navrata pokazalo je da je okrivljeni sposoban da prisustvuje i prati tok suđenja, osim u danima kada prima hemioterapiju. Ipak, odbrana je tvrdila suprotno, ističući da je Aleksić sve lošije, da je izgubio na kilaži, da ne može da se kreće, pa čak ni da prima terapiju, zbog čega je naloženo novo veštačenje.

- To me je razbesnelo,zato što je to farsa. Treći put će da ga veštače da bi sad, iz trećeg puta, rekli da on više nije u stanju? - pita se Radulović.

Advokat Stefan Ćorda pojasnio je da "takve vrste bolesti ne utiču na psihu, odnosno ne bi trebalo, u smislu da se ne može shvatiti značaj tog postupka".

Stefan Ćorda Foto: Kurir Televizija

- Ali, nažalost, može uticati i na to da on fizički ne može da pristupi u sud, pa eto, zbog toga, to su neke dve relacije gde se traži prostor. Veštaci sad mogu biti naročito precizni - da se izjasne da li on uopšte može da shvati tok postupka, da li može fizički da pristupa suđenju i da uopšte može da bude u sudnici - pojašnjava advokat Ćorda.

Ako se proceni da je sposoban da prati suđenje, biće zakazan nastavak pretresa, ali šta se dešava u suprotnom?

Advokat Ćorda pojašnjava da onda postupak može biti privremeno obustavljen, dok se njegovo zdravstveno stanje ne popravi.

- Ako je takvo zdravstveno stanje da se uopšte njemu ne može suditi, ne može se pratiti postupak, nažalost, takav je postupak, što bi mi sad ja pričam kolokvijalno, može biti potpuno prekinut, potpuno zaustavljen. Zdravstveno stanje, da zaključimo, mora biti toliko teško, jako narušeno, da on ne može da ustane bukvalno iz kreveta da ode do toaleta, pa da ne može doći ni u sud - kaže advokat Ćorda.

"Svedočila sam tri puta po 3,5 sata"

Milena Radulović Foto: ATA images

Žrtve ocenjuju da je od početka ideja odbrane bila da se proces odugovlači, na šta ukazuje i njihovo višesatno ispitivanje, uz neumesna i kako kažu zlostavljačka pitanja branioca, kao i samog Aleksića. Iznova su proživljavale traumu, pred očima javnosti, koja je znala da ih štiti, ali i osuđuje.

- To što smo prošli je strašno, to je za horor film. Ne bih volela da se ponavlja proces. Svedočila sam tri puta po 3,5 sata. Mislim da bi bilo apsurdno ponovo se vraćati u to, jer zamislite da 3,5 sata svedočite, pa to ne rade ni najveći kriminalci - kaže Radulović komentarišući informaciju da bi promenom sudije ceo postupak mogao da se vrati na početak.

Više o potresnom svedočenju glumice Milene Radulović možete pročitati OVDE.

Pravnici kažu da bi rezultati veštačenja trebalo da budu završeni u narednih mesec ili dva, nakon čega će se znati da li i kada bi suđenje moglo da se nastavi.

Žrtve sve manje veruju da će dočekati pravdu, ali se ipak nadaju da njihov slučaj neće obeshrabriti žene da prijavljuju zlostavljače i silovatelje, koji bi za ovakva dela, prema krivičnom zakonu trebalo da dobiju i do 15 godina zatvora.