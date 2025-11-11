Slušaj vest

Juniorski šampion u kik-boksu Stevan Sekulić (18) koji je uhapšen sa još trojicom osumnjičenih zbog tuče ispred noćnog kluba u Smederevu, postigao je velike uspehe u toj borilačkoj veštini i to u nekoliko kategorija u kojima se takmičio.

Podsetimo, nakon tuče koja je izbila u noći između 1. i 2. novembra ispred jednog noćnog kluba u Smederevu u kojoj je povređen maloletnik, Stevan je sa još tri osobe lišen slobode i sada mu je određeno policijsko zadržavanje u roku od 48 sati. Za sada nije poznato da li je mladić bio gost kluba ili je pak radio kao obezbeđenje.

Kako se može videti prema statistici koja je dostupna na internetu, Stevan Sekulić je u junu ove godine osvojio zlatnu medalju na Svetskom juniorskom Kupu u kik-boksu koji je održan u Budimpešti. Sekulić je do sada učestvovao na 12 prestižnih i velikih takmničenja.

- U dosadašnjoj juniorskoj karijeri osvojio je 22 pobede i doživeo je šest poraza. Takmičio se u nekoliko kategorija, jedna od njih je do 81 kilogram gde je osvojio bronzu sa Evropskog šampionata, zlato sa Svetskog Kupa i dva zlata sa Evropskih Kupova - navodi se u rezultatima uhapšenog kik-boksera Stevana Sekulića.

- Takmičio se i u kategoriji do 75 kilograma gde je osvojio jedan Svetksi i jedan Evropski Kup.

Istraga koju vodi Osnovno javno tužilaštvo u Smederevu utvrdiće kako i iz kog razloga je došlo do sukoba, koji je eskalirao u tuču. U narednom periodu kada istekne zadržavanje privedenih lica biće saslušani u tužilaštvu, a tokom dalje istrage utvrdiće se ko je zadao povrede maloletniku koji je nakon toga hospitalizovan u bolnicu. Za sada nije poznat stepen njegovih povreda, pa samim tim ni kvalifikacija krivičnog dela nije određena, već će se to dogoditi nakon salušanja i detaljne istrage.

