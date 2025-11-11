Hronika
DRŽAVLJAN SRBIJE UHAPŠEN NA BAJAKOVU: Hrvatski carinici mu u kolima pronašli OVO
Slušaj vest
Hrvatski carinici su na graničnom prelazu Bajakovo sprečili nezakonit unos čak 180.000 tableta, koje se nalaze na popisu droga.
"Na osnovu RTG snimka izvršen je pregled teretnog vozila srpskih registarskih oznaka kojim je upravljao državljanin Republike Srbije, pa su uz deklarisanu robu (odevni predmeti), pronađene i neprijavljene tablete Bensedin i Ksalol", saopštila je Carinska uprava.
Policajci su državljanina Srbije priveli na daljnje postupanje, pa će protiv njega podneti krivičnu prijavu zbog sumnje da je počinio krivično delo neovlašćene proizvodnje i prometa drogama.
Kurir.rs/Dnevnik.hr
Reaguj
Komentariši