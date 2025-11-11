Slušaj vest

Ivan Jovanović (45), zvani Ivča Plavi, iz Jagodine, likvidiran je pre devet godina.

Jovanović je sedeo sa dve osobe u kafani. Mirno su pili pića, a pred zatvaranje lokala su otišli i uputili se prema kombiju. Ubica, sa kapuljačom na glavi, krio se u žbunju nedaleko odatle. Čekao je pogodan trenutak, prišao njihovom kombiju i kada su oni ulazili u njega i zapucao je. Od deset metaka koji su ispaljeni iz automatskog oružja, osam su pronađena u grudima Jovanovića.

Ivčinom rođaku je pucao u nogu, drugaru u rame, a zatim je ušao u auto, koji je dovezao njegov saučesnik, i udaljio se sa lica mesta.

Automobil je pronađen zapaljen kod Svilajnca.

Ivan je podlegao ranama na licu mesta, dok su druga dva muškarca lakše ranjena.

Pričalo se da je Jovanović likvidiran zbog neraščišćenih računa u kriminalnim poslovima. Njegovo ime se pominjalo u mnogim nezakonitim aktivnostima.

Ivan Jovanović potiče iz ugledne jagodinske porodice, ali je još kao mladić prešao na drugu stranu zakona i počeo je da zapada u probleme.

Pre skoro dve decenije bacio je bombu na kafić "Tropiko" u Jagodini, od devedesetih je u gradu poznat kao žestok momak. Ivan je hapšen više od 15 puta i to zbog trgovine drogom, nelegalnim oružjem, zbog iznuda, nanošenja teških telesnih povreda, napada na policajca.