Večeras je jedan pešak oboren večeras u Bulevaru kralja Aleksandra, kod Cvetkove pijace. 

Prema prvim informacijama, mladić je oboren na pešačkom prelazu, a kako se vidi na snimku Instagram stranica "zvezdara.vesti" saobraćaj je otežan na ovom pravcu. 

Trenutno nije poznato kako je došlo do sudara, kao ni stanje učesnika. 

Ekipa hitne pomoći je stigla na lice mesta, a više informacija će biti poznato nakon uviđaja. 

Kurir.rs

