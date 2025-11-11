Slušaj vest

Hristina Momčilović, slobovidna devojka i Mihajlo, dečko sa oštećenim vidom prevareni su od strane stanodavca, tako što im je izdao stan u kome nije bilo struje.

Devojka je podelila svoju ispovest u emisiji "Crna hronika", koja se emituje na Kurir televiziji:

- Kada ste osoba oštećenog vida, veoma je teško pronaći stan, jer, kao što je on rekao, ljudi nisu dovoljno upoznati sa životom slepih osoba i sposobnostima koje one imaju. Mi smo prošle godine, oko šest meseci, pokušavali da pronađemo stan. Konačno smo, preko jednog sajta, našli stanodavca koji nije pravio problem zbog toga što smo oboje slepi. Čak je insistirao da sami dođemo da pogledamo stan, uz obećanje da će nam pomoći, što smo i učinili - rekla je Hristina i dodala:

Hristina Momčilović Foto: Kurir Televizija

- Ono što smo mogli sami da primetimo jeste da je stan bio prostran, 55 kvadrata, sa lepim rasporedom prostorija, što nam je odgovaralo. Išli smo na poverenje, oslanjajući se na ljudskost - verovali smo da čoveku, kada vidi dve slepe osobe, neće pasti na pamet da zloupotrebi situaciju. Nažalost, prevarili smo se. Stan nam je odgovarao, dogovorili smo se, i posle sedam dana došli smo sa stvarima, kaparom, depozitom i prvom kirijom, ukupno 500 evra.

Na početku je bio ljubazan

Stanodavac je na samom početku bio vrlo ljubazan. Mihajlu i Hristini je pokazao stan i ponašao se kao da već ima iskustva sa slepim osobama:

- Uzimajući nas za ruke, pomagao nam je da dodirnemo predmete i steknemo predstavu o prostoru. Bili smo prijatno iznenađeni, pogotovo nakon brojnih odbijanja koja smo ranije doživeli. Zato smo se i odlučili da se uselimo. Međutim, sve je vrlo brzo krenulo nizbrdo. Kada je uzeo novac i otišao, pokušala sam da upalim svetlo kako bih se orijentisala u prostoru. Nijedna sijalica nije radila. Vodoinstalacioni sistem takođe nije funkcionisao. Kada smo počeli da čistimo, shvatili smo da je stan u izuzetno lošem stanju, pun prašine i smeća. Pronašli smo i mnogo praznih flaša od alkohola, što je potvrdilo našu sumnju da stanodavac pije.

"Pokrivali smo se jaknama"

Hristina i Mihajlo su tu noć prespavali u stanu a sutradan je njena mama došla iz Kragujevca im pomogne:

- Nadali smo se da će se situacija rešiti. Zvali smo ga više puta, možda i dvadeset puta, a on je na kraju rekao da će doći sa električarem da reši problem sa strujom. Kada je stigao, stigla je i moja mama. Ona je odmah primetila da je čovek vidno alkoholisan što mi nismo mogli da vidimo, ali smo naslućivali. On je tvrdio da je električni sistem neispravan i obećao da će “u narednom periodu nešto srediti” - kaže Hristina i dodaje:

ALKOHOLISANI STANODAVAC PREVARIO SLEPI PAR! Uzeo im novac a ostavio ih u prljavom stanju sa bubama i bez struje Izvor: Kurir televizija

- Zatim je otišao, ostavljajući nas bez struje i gotovo bez vode. Kasnije nam je mama priznala da je stan bio pun buba, a ja imam veliki strah od njih. Tada smo shvatili da smo prevareni i da moramo što pre da napustimo stan. Prespavali smo još jednu noć. Stan je bio jako prljav, spavali smo obučeni, u jaknama, iz straha da se ne razbolimo. U utorak ujutru smo mu javili da ćemo napustiti stan i da očekujemo da nam vrati novac. Brzo smo našli novi smeštaj i preselili se, ali nismo mogli odmah da ponesemo veš mašinu koju smo doneli. Obavestili smo ga o tome, a on je i to zloupotrebio – promenio je bravu na stanu svega par sati nakon što smo otišli. Kada smo se vratili po mašinu, ključ više nije radio. Poslao nam je poruku da je otišao “na pecanje”, da ima svoju decu o kojima mora da brine i da, ako nam nešto nije jasno, možemo da se obratimo policiji ili advokatu.

Hristina ističe da su sada pronašli kuću u kojoj žive zajedno i u kojoj su zadovoljni:

Trudim se da iz svega izvučem nešto pozitivno. Često kažemo da, da se ta situacija nije dogodila, možda nikada ne bismo pronašli ovaj dom. Ipak, kao osoba sa invaliditetom koja bi u ovoj državi trebalo da bude zaštićena, osećam se jako iznevereno od strane institucija koje bi trebalo da vode računa o slepim osobama. Niko, apsolutno nijedna služba, nije reagovao. Imamo lepu kuću, lep smeštaj i zadovoljni smo. Živimo život onako kako nama odgovara i kako ga sami organizujemo.

