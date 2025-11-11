Slušaj vest

Meštane Istoka na Kosovu i Metohiji potresao je incident, gde je jedna osoba napadnuta sekirom.

Na snimcima koje je objavio IndeksOnline vidi se kako žrtva pravi korake unazad, dok joj osumnjičeni, sa sekirom u ruci, fizički preti.

Kako pišu mediji, žrtva ovog napada je Isuf Zećiraj, koji je zadobio telesne povrede i trenutno se leči u bolnici u Peći.

Osumnjičeni je A. Raci.

Slučaj je potvrdio i portparol policije za region Peći, Fadil Gaši.

"Jedan od umešanih zadobio je teže telesne povrede i prebačen u bolnicu u Peći.

Osumnjičeni, koji je prema podacima policije već poznat organima reda, uspeo je da pobegne sa mesta događaja i trenutno se nalazi u bekstvu", izjavio je Gaši.

Kurir.rs/Telegraf

