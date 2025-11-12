Slušaj vest

U Smederevu je uhapšen šampion u kik-boksu Stevan Sekulić i to nakon što je, prema saznanjima Kurira, sa jos dvojicom mladića brutalnim napadom naneo teške telesne povrede jednom maloletnom licu.

Na ovu temu za Kurir televiziju govorio je Božidar Spasić, bivši šef specijalnog tima Službe državne bezbednosti.

- Ovaj incident je težak, napali su maloletnika i bukvalno ga prebili. To je poznat klub i ranije nije bilo problema ispred njega. Ipak, pojava kik-boksera, MMA boraca i drugih koji su obučeni za tuču, agresiju i odbranu je opasna. Imali smo slučaj na Dorćolu gde je jedan takav borac preminuo. To su mladi ljudi, od 18 do 20 godina i kod njih preobladava agresija, kao i okruženje. Kada se nađete negde u tri ili četiri ujutru, vi gubite karakter sportiste i približavate se tome da uđete u kriminalne vode - kaže Spasić.

On dodaje da sportista koji je naneo ove povrede imao briljantnu karijeru, što samo dodatno zabrinjava:

- Osvajao je bronze i neka svetska prvenstva, bio je junior prvak svega i svačega. Zbog ovoga će verovatno izgubiti status sportiste. Ti bokseri sve češće postaju obezbeđenje na splavovima i klubovima, što je jako opasno jer su oni tempirane bombe i imaju u sebi agresiju. Ne zavšravaju incidente upozorenjem, ne najavljuju da mogu nekoga teško da povrede već odmah ulaze u obračun i izazivaju teške povrede - kaže Spasić.

Spasić dodaje da je često da grupe napadaju slabije od sebe, pa je podsetio i na slučaj sa Vračara kada je grupa izbola dečka koji je bio sam:

- Čopor je veoma opasan, a sve je češće da se u čoporu napada. Postoji opasnost da pratioci tog boksera njega nagovaraju jer znaju da on zna kakav udarac treba primeniti. Sportisti treba da se manu poslova obezbeđenja, naše drušstvo ima resurse da im pomaže, imaju svoje klubove. Mogu izgubiti ne samo slobodu, da odu u zatvor, već izgube i status sportiste što je velika nesreća za našu zemlju - kaže Spasić.

