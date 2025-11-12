Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici uhapsili su Z. L. (22), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Prilikom pretresa njegove kuće u Rumi, policija je pronašla 400 grama praškaste materije za koju se sumnja da je amfetamin i digitalnu vagicu.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.

Ne propustiteHronikaPOLICIJA U SREMSKOJ MITROVICI UHAPSILA TINEJDŽERA! Pretresom kuće nađeno 650 grama amfetamina i više od kilogram marihuane!
droga.jpg
HronikaDILOVAO DROGU U BLIZINI ZATVORA: Policija muškarcu iz Sremske Mitrovice zaplenila pola kile robe!
loznica--uhapsili-provalnike.jpg
HronikaUHAPŠEN DILER U SREMSKOJ MITROVICI! Policija mu pronašla drogu u stanu, a u blizini železničke stanice na njivi zasadio kanabis težak 40 kilograma (Foto)
HronikaPALI DILERI IZ SREMSKE MITROVICE! Policija pretresom stana pronašla drogu, ali i 2 digitalne vagice, određeno zadržavanje
hapšenje