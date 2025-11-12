Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici uhapsili su Z. L. (22), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Prilikom pretresa njegove kuće u Rumi, policija je pronašla 400 grama praškaste materije za koju se sumnja da je amfetamin i digitalnu vagicu.