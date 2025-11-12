Slušaj vest

Uprava Kazneno-popravnog zavoda u Nišu udaljila je danas sa posla službenika G. B. i protiv njega će pokrenuti disciplinski postupak zbog sumnje da je počinio težu povredu radne dužnosti prema Zakonu o državnim službenicima.

- G. B. je uhapšen pre dva dana zbog sumnje da je zloupotrebio službeni položaj tako što je jednom osuđenom licu omogućio da radi u garaži kao auto-mehaničar u KPZ Niš i na ovaj način mu omogućio povoljniji tretman. Sumnja se da je za ovu uslugu stekao materijalnu korist u vidu bele tehnike i servisiranje sopstvenog vozila, u ukupnoj vrednosti od oko 1.400 evra - saopšteno je iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija.

Kako dodaju u saopštenju, hapšenje zaposlenog, koji je radio kao instruktor u Službi za obuku i upošljavanje KPZ Niš, rezultat je bliske saradnje Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštava u Nišu i Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP - Odeljenja za borbu protiv korupcije. 

- Pojedini mediji su u danu kad je G. B. uhapšen preneli da je u pitanju komandir što je netačna informacija s obzirom da nije nikada bio zaposlen u Službi za obezbeđenje - dodaje se u saopštenju Uprave:

- Ovo je prilika da još jednom istaknemo da Uprava za izvršenje krivičnih sankcija neće dozvoliti da nezakonito i lukrativno postupanje pojedinaca razgradi sistem koji na prvo mesto stavlja služenje zakonu i pravdi.

