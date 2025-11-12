Slušaj vest

Pripremno ročište za ubistvo, pokušaj ubistva i nasilničko ponašanje u Inđiji, kada je ubijen Zoran Gole (44), zakazano je za 24. novembar u Višem sudu u Sremskoj Mitrovici.

Optužnicom se terete okrivljeni M. Š. K. (41), za krivična dela teško ubistvo Zorana Gole, teško ubistvo u pokušaju na štetu E. R. i nasilničko ponašanje, potom Đ. B. (29), S. D. (36) i A. S. (36) za krivična dela nasilničko ponašanje, a Đ. B. i za krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

Zločin na Badnji dan u Inđiji

Inače, M. Š. K. iz Sremskih Karlovaca, Đ. B., S. D. i A. S., svi iz Inđije, uhapšeni su zbog sumnje da su na Badnje veče, oko 23 časa, u Sremskoj ulici u Inđiji, ispred porodične kuće, oštrim predmetom naneli ubodne rane opasne po život Zoranu G., od kojih je on preminuo. Nešto ranije su se, kako se sumnja, u ulici Đorđa Vojinovića u Inđiji, sukobili sa dvadesettrogodišnjim i dvadesetčetvorogodišnjim mladićima kojima su naneli povrede.

Branio se ćutanjem Prema saznanjima „Dnevnika”, na saslušanju u tužilaštvu, osumnjičeni Đ. B., S. D. i A. S. su izneli svoje odbrane, dok je M. Š. K. iskoristio svoje zakonsko pravo i branio se ćutanjem.

Ubrzo nakon zločina, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala, u saradnji sa Policijskom upravom u Sremskoj Mitrovici, uhapsili su M. Š. K., A. S. i B. Đ., dok se S. D., za kojim je bila raspisana potraga, dan kasnije u pratnji svog advokata predao u Policijskoj stanici u Inđiji.