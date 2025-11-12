Slušaj vest

MMA borac iz Srbije Stefan Milojević, inače sin nekadašnjeg fudbalera Gorana Milojevića i bratanac trenera Crvene zvezde Vladana Milojevića, ponovo se našao na udaru španske policije i to zbog sumnje da je učestvovao u švercu skoro 700 kilograma kokaina koji je zaplenjen u velikoj akciji na Balearskim ostrvima.

U velikoj akciji policije, kako prenose španski mediji, uhapšeno je 76 osoba, među kojima su i Milojevićev advokat u drugom postupku, njegov rođeni brat Luka Milojević, policijski inspektor. Za akciju hapšenja, španski mediji navode da je jedna od najvećih i da je tokom privođenja osumnjičenih zaplenjeni više od milioni i po evra u gotovini.

- Operacija je počela prošle jeseni, kada je 200 kilograma hašiša pronađeno na brodu koji je plovio od Ibice do Palme. Sledeća faza istrage protiv ove kriminalne grupe dovela je do zaplene skoro 700 kilograma kokaina u luci Valensija. Ova pošiljka je dopremljena na Ibicu sa drugog broda, a zatim transportovana na kopno i druge evropske zemlje - prenose španski mediji.

Hapšenje Milojevića u Španiji Foto: Printscreen

U avgustu ove godine, kako navode, policija je zadala još jedan udarac grupi, i tada je uhapšeno15 ljudi, uključujući Stefana Milojevića i bivšeg policajca.

- Tokom pretresa, policajci su pronašli modernu opremu za nadzor, uređaje za noćno gledanje, mobilne telefone i računare – dokaz visoko organizovane kriminalne operacije - navode oni.

Njegov brat Luka Milojević, sumnjiči se da je prao novac zarađen od droge. Slike hapšenja Luke Milojevića možete pogledati ovde.

Jedan od ključnih dokaza protiv Milojevića je, kako prenose, njegova kriptovana prepiska na srpskom jeziku, iz koje proizilazi da je sarađivao sa kavačkim klanom.

- Ovo je Liga šampiona. Ne možemo dalje od ovoga. Ovo je vrh. - navodno je poruka koju je u julu ove godine, pred hapšenje na srpskom Milojević poslao osobi pod nadimkom "Loša plavuša".

Istražitelji su otkrili da je "Loša plavuša" bila veza Milojevića i albanske mafije i crnogorskih klanova. Kako navode mediji, istraga Civilne garde otkrila je da su ovi kontakti omogućili Milojeviću da se "neviđenom brzinom razvija na Balearskim ostrvima i uspostavi rutu za šverc droge direktno iz Maroka do Ibice , kroz koju su prolazile ogromne količine kokaina i hašiša". Kako je naveo, uspeo je da postane jedan od najvećih narko-bosova u tom delu Španije.

- Ovo je dinamika i obim koji se retko viđaju na Balearskim ostrvima. Obično se trgovina drogom na Majorci obavlja preko veletrgovaca sa španskog kopna. U ovom slučaju, Milojević je sam bio međunarodni dobavljač . Droga je čak stizala trgovačkim brodom. Noću bi stizala do blizine Ibice, a na moru bi je pokupili manji čamci - navode oni detalje iz istrage Civilne garde.

Stefan Milojević Foto: https://www.facebook.com/stefan.milojevic.90

Prema policijskom izveštaju, iz razgovora koje je Milojević vodio proizilazi da je organizacija za ove pošiljke koristila čamac sa tri motora od 300 konjskih snaga.

- Tri svetla i baciće dve mreže, po 15 rančeva, po 375 kilograma u svakom, i ništa neće imati GPS i svetlo - objašnjava navodno Milojević u jednoj od poruka kako će se transport obaviti na moru.

Istražitelji, kako navode, poseduju i dokaze o Milojevićevim putovanjima u Beograd, neposredno pred isporuku više od 1.700 kilograma hašiša u ime crnogorske mafije i albanske kriminalne organizacije. Nakon preuzimanja droge na moru, ova pošiljka je trebalo da bude transportovana u Valensiju radi naknadne distribucije od strane iste međunarodne organizacije.

U razgovoru sa „Lošom plavušom“, Milojević izražava oprez u vezi sa članovima međunarodne organizacije, sa kojima se, kako kaže, ne treba šaliti jer bi vas „skuvali“.

- Policijski izveštaj ovo tumači kao da se odnosi na kavački klan , poznat po rasparčavanju svojih žrtava. Presretnuti razgovori sa Milojevićem ukazuju da je ovaj metod šverca droge preko Ibice korišćen u najmanje 43 navrata - navode španski mediji.

Oni navode i da je Milojević ima kontrolu nad nekoliko ugostiteljskih objekata u Plaja de Palmi, koji su delovali kao legalan posao, a zapravo su bili paravan za prodaju droge u lokalima, čime je kontrolisao "ceo lanac distribucije".

Inače, španski mediji navode i da je Milojević vođa bande "Junajted Tribjuns".

On je, kako je Kurir pisao, zbog šverca droge hapšen i 2020. U tom sudskom postupku, kako navode španski mediji, osuđen je na godinu i po dana zatvora, ali je uspevao da odloži izdržavanje kazne, jer mu je to prva presuda.

