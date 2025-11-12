Osumnjičeni su, uz krivičnu prijavu, privedeni Osnovnom javnom tužilaštvu u Zrenjaninu.
Nedozvoljena trgovina
POLICIJA IM U STANU NAŠLA 100 KILOGRAMA REZANOG DUVANA: Po nalogu Osnovnog tužilaštva uhapšena dva Zrenjaninca
Po nalogu glavnog javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Zrenjaninu, pripadnici zrenjaninskog Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su N. B. (1970) i D. D. (1970) iz tog grada, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo
nedozvoljena trgovina u saizvršilaštvu.
Policija je pretresom stana i drugih prostorija u Zrenjaninu, koje koriste osumnjičeni, pronašla ukupno oko 100 kilograma rezanog duvana, bez potrebne dokumentacije, za koji se sumnja da je namenjen daljoj prodaji.
