Po nalogu glavnog javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Zrenjaninu, pripadnici zrenjaninskog Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su N. B. (1970) i D. D. (1970) iz tog grada, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo

nedozvoljena trgovina u saizvršilaštvu.

Policija je pretresom stana i drugih prostorija u Zrenjaninu, koje koriste osumnjičeni, pronašla ukupno oko 100 kilograma rezanog duvana, bez potrebne dokumentacije, za koji se sumnja da je namenjen daljoj prodaji.

Osumnjičeni su, uz krivičnu prijavu, privedeni Osnovnom javnom tužilaštvu u Zrenjaninu.